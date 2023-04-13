10萬買快樂！他把特斯拉Model 3變「巴斯光年」　行照車色寫法曝

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貼文一出，車友發現引擎蓋上是「怪獸電力公司」，車主解釋說「是我要求店家改這個LOGO比較可愛，哈哈」。也有人好奇包膜變巴斯在監理站該如何登記車色？車友分享「進去說要改車色就好了，再來就照著流程走」。巴斯Model 3車主也大方分享行照，車色上標註為「白 紫 綠 彩繪」。
巴斯Model 3車主告訴《NOWnews今日新聞》說，因為覺得這個世界上鮮豔的色彩越來越少，車子不是黑就是白，連房子裝潢也是黑、灰、白、極簡風，認為鮮豔可愛的東西，能讓這壓抑的社會多點笑容，「我們開在路上其實大人小孩看到車子他們臉上都是充滿笑容的，這是我們最大的目的！」
車主透露，包膜費用大約落在10萬元，至於申請車色變更難不難？他說，只要包膜完成就可以去監理站直接申請車身改色，「困難的部分⋯我想白天開在路上吸睛度太高，不易做壞事」。
台灣痛車協會曾指出，依據交通部公路總局102年12月31日路監牌字第1021009068號函示：有關車身顏色以彩繪、痛車、包膜方式登錄，在現行公路監理車籍系統已有彩繪之顏色代碼Z，監理機關可依實際據以登錄，實務辦理登記以3種主要顏色＋Z彩繪登記。
據了解，「痛車」是「見ていて痛々しい車」之簡稱。 「痛」在日本的俗語中有著「不忍直視，讓別人看到會非常丟臉」的涵義，「痛車」是指在車身外觀將ACG（動漫遊戲）圖案以彩繪或黏貼貼紙等方式做成一種裝飾的車輛，其發源於日本，是ACG文化的一環。