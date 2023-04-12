獨／肯德基「7吋大蛋撻」預購賣完搶不到？官方回應了　2招秒訂到

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews今日新聞》為大家詢問業者，究竟這波巨無霸蛋撻，有沒有限量、有沒有販售期限？官方直球回應「目前7吋大蛋撻不會結束販售，會以現行的方式持續進行販售」！《NOWnews今日新聞》更幫大家整理好「2招秘訣」秒訂到。
官方透露，只能靠肯德基訂餐中心電話預購的「7吋大蛋撻」，每日接聽電話時間為早上7:30-晚上22:30；而且雖然須至少1天前預購，但開放未來14天訂購。因此，最快現在還能試著訂訂看4/25當日的蛋撻；如果近期每日供應數量都已額滿的話，鐵粉們務必把握，明（13）日早上7:30就開始撥打電話，就能搶先訂購4/26當日外送或自行取餐的「7吋大蛋撻」。再次幫大家複習肯德基K-Dessert雲端甜點店服務：
🥧K-Dessert獨家限定「7吋原味大蛋撻」訂購秘訣：
★「7吋原味大蛋撻」329元，附贈一份點心盤叉組，附贈三角切托刀 x 1、小花造型點心盤 x 6、粉紅點心叉子 x 6、心型蠟燭 x 1。（點心盤叉組恕無法挑色或造型，也無提供加購點心盤叉組服務。）
★僅開放肯德基訂餐中心02-4128-000電話訂購（手機撥打前請加02），每日接聽電話時間為早上7:30-晚上22:30。
★須至少前一天預購，並開放未來14天訂購。
★僅永和中正店、台中五權店提供獨家服務，外送或自行取餐每日18:00-20:00；每間店每日僅限量供應6份。
🥧K-Dessert「其他點心」購買方式：
★雲朵系列蛋撻，包括芋見雲朵蛋撻、抹茶雲朵蛋撻、可可雲朵蛋撻及熱銷的黑糖珍奶蛋撻等，任選2入組合80～94元、任選6入禮盒240～282元；爆漿流金芋泥球2入69元；吉拿棒3入75元；蜂蜜淋醬一口小鬆餅8入85元；草莓起司冰淇淋大福8入禮盒組399元。
★僅限於肯德基K-Dessert官網、「PK雙饗卡 APP」線上訂購外送、或是預訂快取，官網訂購時間為10:30-20:00（7吋原味大蛋撻不適用）。