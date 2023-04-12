獨／爆米花玉米粒竟能種？她曝驚奇「生長過程」 4個月後爽收成
爆米花是現代許多人看電影時不可或缺的美食，市面上也有販售調味過的爆米花玉米粒，讓大家可以在家自己爆。不過就有民眾把爆米花的玉米粒放進土中種植，結果竟然成功長出來，4個月後收成現況曝光，也引起網路話題。
記者潘毅/綜合報導
有民眾在臉書社團上分享，自己去年12月買了一包爆米花回家，結果因為朋友不慎把一部分爆米花玉米粒拿去水洗，索性就把這些玉米當作肥料埋進土裡種看看，沒想到過了3天後，土壤內竟然發出芽來。
這讓當事人相當興奮，同時也深怕風把玉米幼苗吹倒，架設起擋板，玉米苗開始順利成長，到了今年2月初，玉米快速抽高還開了花，2月17日時，就已經結出果實雛型了，3月1日雌花也開始「吐絲」，進入灌漿期，裡面的花苞降逐漸形成平時常見到的玉米粒。直到近期，第一批玉米成熟了，長度為市面上販售玉米筍的大小，顆粒則與原本爆米花的玉米粒大小相同，4個月就成功收成。
《NOWnews今日新聞》也訪問了當事人，她提到因為家住北部，冬天植物生長起來較慢，至於種植的土壤約30公分左右深就可以，種植期間也曾遇到蚜蟲跟瓢蟲的蟲害，自己是靠噴洗碗精跟油做成的葵無露解決，至於這個種出來的小玉米吃起來口感如何？她則表示「就是玉米筍的味道」。
爆米花玉米粒驚奇的生長過程，也吸引7千多名網友驚呼「我以為爆米花的玉米粒已經死了耶，原來還能種！」、「實現了爆米花自由」、「好有科學精神喔！」、「有趣，害我都想種種看了」。