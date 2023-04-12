爭鮮見阿嬤級員工！親口曝「90歲了」 顧客嚇壞：身手超矯健
在台灣有許多知名的迴轉壽司品牌，由於尖峰時段來客量相當多，因此常可以看到店內員工忙進忙出的模樣。不過就有民眾在一間爭鮮看到阿嬤級員工，身手相當矯健，對方更親口透露驚人年齡，讓眾多網友驚呼「太強了」。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《爆廢公社》上分享，自己到連鎖迴轉壽司店爭鮮的某間門市用餐時，看到一位阿嬤服務生，雖然看起來有一定的年紀了，但仍然腳步輕快、身手矯健，甚至還可以一次搬七盤壽司飯，活力完全不輸其他年輕人。
原PO見到此景象，也忍不住冒昧向阿嬤請教今年貴庚，沒想到下秒對方卻給出驚人答案：「我90歲了」，瞬間讓事主下巴差點掉下來「我也不知道阿嬤是不是開玩笑的，但就算實際上是7x歲，阿嬤這能有這種活力熱情來工作，真的不簡單」；原PO也繼續與阿嬤聊天，更得知對方早上還會在菜市場幫忙賣菜，身體到了這年紀卻沒有三高，超級健康。
而這篇貼文曝光後，隨即引爆各路網友關注討論「阿嬤體力打爆一堆年輕人」、「實力深厚，氣場不一般」、「看起來沒有90阿，給人感覺好年輕耶XD」、「肯活到老學到老的長輩真令人佩服」、「年齡是女人的秘密，妳問了不該問的問題，所以阿嬤多報嚇嚇你XD」、「以前只有在日本遇過高齡服務人員」。