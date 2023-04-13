全家店員真開伙了！櫃台旁「現炒年糕」 民眾看愣：太強

王品嚮辣吃到飽「擦紅唇免費送龍蝦」　每週三晚上調酒無限供應

▲王品「嚮辣 和牛麻辣鍋」吃到飽擦紅唇免費送頂級龍蝦，每週三享獨家調酒無限量供應。（圖／王品集團提供）
▲王品「嚮辣 和牛麻辣鍋」吃到飽擦紅唇免費送頂級龍蝦，每週三享獨家調酒無限量供應。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

以時髦餐酒館氣氛用餐的王品「嚮辣 和牛麻辣鍋」吃到飽，與開價彩妝品牌Maybelline跨界合作，即日起至5/31，擦上紅唇與閨蜜一起享用指定套餐，免費送「頂級龍蝦」；活動期間每週三紅唇之夜 Lady’s Night，女性朋友21:00後入店享用指定套餐，可獲「嚮辣獨家調酒」無限量供應，完成任務再加碼贈送「Maybelline 液態唇膏」乙支。

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辣出「唇」在感！王品「嚮辣 和牛麻辣鍋」即日起至5/31，祭出自信火辣的優惠活動回饋女性顧客。與開價彩妝品牌Maybelline 液態唇膏跨界合作，即日起至5/31，與閨蜜一起擦上紅唇，每桌 4 人(含)以上，點購海陸頂級嚮套餐，並在 IG 或 FB 發限時動態 @嚮辣和牛麻辣鍋，每桌即贈價值899元的「頂級龍蝦」乙份。

▲王品嚮辣千元頂級海陸吃到飽，現在更有「擦紅唇免費送龍蝦」活動。（圖／王品集團提供）
▲王品嚮辣千元頂級海陸吃到飽，現在更有「擦紅唇免費送龍蝦」活動。（圖／王品集團提供）
此外，現場在卡片親上唇印，並在卡片背後寫下真實姓名與電話投入店內紅唇票箱，即可獲得「滿千折百」現金折價券乙張（限下次消費使用，使用期限 2023/5/1～6/30）；還可同時參加每月抽獎，幸運顧客可獲得「Maybelline 彩妝組」；每月各店1名。

▲期間限定門店活動，消費者只要投入唇印卡，即可參加每月彩妝組抽獎。（圖／王品集團提供）
▲期間限定門店活動，消費者只要投入唇印卡，即可參加每月彩妝組抽獎。（圖／王品集團提供）
而活動期間，每週三紅唇之夜 Lady’s Night，女性朋友21:00後入店享用指定套餐，可獲「嚮辣獨家調酒」無限量供應；4/30前完成任務，再加碼贈送「Maybelline 液態唇膏」乙支（各店限量 100 支，送完為止）。

▲Maybelline液態唇膏擁有絲絨滑順的質地，能包覆雙唇、顯色服貼又持妝，大口吃鍋也不怕掉色，最新登場大人微醺系色選。（圖／翻攝自Maybelline官網）
▲Maybelline液態唇膏擁有絲絨滑順的質地，能包覆雙唇、顯色服貼又持妝，大口吃鍋也不怕掉色，最新登場大人微醺系色選。（圖／翻攝自Maybelline官網）
另外，馬辣芒果季回歸！即日起初夏快閃屏東鹽埔「土芒果吃到飽」無限量供應，必吃浮誇「芒果花」免沾手；活動期間至馬辣任一門市消費並拍下與土芒果的合照，分享至官方粉絲團指定貼文處，留下以「芒」為主題的創意造句，即有機會獲得「二人同行一人免費」餐券。Olivia、Emma、William、Lucas憑名片再享「XXL東石大蛤」無限量供應。

▲馬辣芒果季吃到飽！必吃屏東鹽埔免沾手「土芒果花」。乾杯「黑毛屋本家」則推出日本青森縣鄉土料理「草莓煮」，搭配「海之幸 日本和牛涮涮鍋」。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣快閃芒果季吃到飽！必吃屏東鹽埔免沾手「土芒果花」。（圖／馬辣集團提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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