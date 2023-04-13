《我推的孩子》首集播出！漫迷看完情緒複雜：塑造很成功
內無劇透請放心！漫畫作品《我推的孩子（推しの子）》人氣紅不讓，動畫化消息傳出後掀起漫迷的高度期待，昨（12）日終於釋出動畫首集，主題曲《IDOL（アイドル）》上線YT後更在8小時內突破105萬觀看次數，看見其人氣，網友們也透露了觀看第一集的心得，連漫畫黨都讚「昇華到新的境界」。
記者李惠婷/綜合報導
漫畫《我推的孩子》由赤坂明原作、橫槍萌果作畫，於2020年開始連載，劇情描述在偏鄉工作的婦產科醫生雨宮吾郎，意外發現自己的本命偶像星野愛出現在自己身邊，而且還帶來爆炸性的消息，之後雨宮吾郎便遭到刺殺，當他再次睜開眼，發現自己成為了愛的孩子。
許多粉絲在首集播出後立刻觀看，並分享自己的心得「1小時30分...這4集的長度了吧」、「這集真的蠻猛的= =」、「愛的聲優高橋李依的演技真的太讚」、「第一集給我的感受是可以理解但內心很阿雜，對愛的塑造非常成功」、「第一集搞成90分鐘真的是正確，張力超夠」、「雖然自己去找了劇情簡介自暴雷了，但聲優的演出果然很強」，「沒看任何劇透只知道這部出名胃痛，沒想到這麼痛」。
就連漫迷看了都稱讚，認為動漫製作出更高的層次「動漫版真的把愛的存在感昇華到新的境界」、「漫畫黨看練舞的演出真的感動到不行」、「當初看漫畫胃痛，現在又痛一次」、「動畫X你赤坂，漫畫也是X你赤坂」。