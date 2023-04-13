全家霜淇淋沒有極限！店員1句話豪擠「8圈半」 幸運客：此生無憾
就算沒有買1送1，全家霜淇淋熱度不墜！一名幸運客昨（12）分享霜淇淋奇遇，在櫃台結帳時店員問他「要不要大支的！」他連忙點頭，結果收穫一支比2支標準版相加還巨大的超華麗「8圈半」霜淇淋，哭喊「此生無憾了」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「全家便利商店／7-11超商新品&好物分享區」社團貼文，寫道「每次在社團看到別人po的霜淇淋，我都好羨慕 ...今天終於我也圓夢了」，附上超巨大的8圈半霜淇淋照片。貼文一出引發熱議，有人懷疑「這應該是買1送1合併成1支的吧？」原PO回說「並不是，是一支使用17電子商品券兌換的」。
網友紛紛留言，「我學到了，下次我買時，我要說帥哥，美女，我要大支的」、「遇到這種樂衷挑戰高度的店員真棒」、「明天去看他是否已經離職？」、「店員應該很想知道極限是在第幾層這樣」、「懷疑店員有在淡水老街的霜淇淋店打工」、「找到有開掛的店員」。
根據《NOWnews今日新聞》先前採訪，全家霜淇淋正常規定都是「3圈半」，有分「餅乾填滿算一圈」及直接擠在餅乾上「3圈半」兩種擠法。也有店員曝加量「黃金時段」，指稱「通常讓客人等我都會給特大支」。