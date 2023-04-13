《我推的孩子》首集即高潮！YOASOBI神曲獲讚 歌詞藏滿重點
內無劇透請放心！漫畫作品《我推的孩子（推しの子）》人氣紅不讓，動畫化消息傳出後掀起漫迷高度期待，昨（12）日終於釋出動畫首集，YOASOBI製作的主題曲《IDOL（アイドル）》在YouTube上線後，更在10小時內突破133萬觀看次數，每次刷新都會再次上漲，不少粉絲看完播出後也細細回顧歌詞，直呼「實在太神！」
記者李惠婷/綜合報導
漫畫《我推的孩子》由赤坂明原作、橫槍萌果作畫，動畫於12日釋出，劇情描述鄉間婦產科醫生雨宮吾郎，意外發現本命偶像星野愛衝擊性消息的胃痛成長故事。主題曲《IDOL》則為日本組合YOASOBI製作，由團員Ayase作曲、ikura演唱，是首完程度極高的歌曲，而歌詞的部分圍繞在第一集劇情，每一字一句都意味深長。
不少網友將此曲封神：「最後那幾句歌詞跟漫畫台詞一樣，真的太狠了」、「這首歌各種意義的神」、「對原著有愛所寫出來的歌XD然後真的好好聽...Ayase跟ikura我的神」、「這詞是鬼吧！直接唱完第一話，曲也好強，神」、「每聽一次就胃痛一次，但還是停不下來」、「以後YOASOBI看起來要和殘酷聯名了」、「YOASOBI：沒有流血的番可是不唱的喔（beastar 水星 我推）」。
此外，許多粉絲在首集播出後立刻觀看，並分享心得：「1小時30分...這4集的長度了吧」、「這集真的蠻猛的= =」、「愛的聲優高橋李依的演技真的太讚」、「第一集給我的感受是可以理解但內心很阿雜，對愛的塑造非常成功」、「第一集搞成90分鐘真的是正確，張力超夠」、「雖然自己去找了劇情簡介自暴雷了，但聲優的演出果然很強」。