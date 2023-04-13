抬頭驚見鴨屍海！路過被滴紅色血水 在地親曝是「台南最強烤鴨」
美食古都總是讓人驚喜不斷！一名男子路過台南市南區西門路一段附近，走近騎樓抬頭準備查看店家招牌時，驚見騎樓下竟是一片鴨屍海，嚇得小心臟怦怦直跳，連照片都拍歪。不過，在地美食家卻透露該店是被封「台南最強烤鴨」的名店，「以前是放在地板上，現在改善很多了」。烤鴨群高掛是為了風乾，還有路過的民眾分享：「會滴血水，上次沒看頭上有鴨，站在那打電話，背包被滴紅色血水」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「路上觀察學院」社團貼文，寫到「想要看招牌結果被嚇到...」附上一張歪了45度角的街邊照，騎樓天花板吊了數排烤鴨半成品。貼文一出引發討論，網友驚說「以為是花燈，原來是鴨屍」、「跟廟口光明燈一樣的概念」，還有人聯想到周星馳電影《西遊．降魔篇》經典的豬妖烤肉店名畫面，吸引近700人按讚，回說「我也是」、「還是師兄的烤肉好吃」、「我也是腦袋出現這畫面」。
不過也有網友疑惑「會不會有人靠北說食物曝露灰塵，沒包覆？」在地美食家們紛紛跳出來回答，「我知道看30幾年了」、「這家已經被通報好幾次了」、「以前是放在地板上，現在改善很多了」、「是類無塵室」、「有時候比較沒那麼衛生的店反而很好吃」、「超有名好吃的北京烤鴨，隔壁的東門火雞肉飯也便宜又好吃」、「上方是無塵室，各位不用擔心」。
當事烤鴨店是位在西門路與大成路口旁的30多年老店，不只賣烤鴨還有賣砂鍋魚頭及砂鍋鴨，生意好到來現場買要抽號碼牌，烤鴨外皮酥脆，色澤油亮又juicy，一般二吃炒烤鴨骨多加高麗菜，但這家是加芥藍菜並加不少蔥段、蒜頭、麵醬，大火快炒香噴噴，被不少臉書烤鴨社團、部落客封是「台南最強烤鴨」。不過，因該烤鴨店周四店休，《NOWnews今日新聞》在截稿前未能取得店家回應。