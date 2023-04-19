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用最好的姿態迎接夏天！控制體脂肪4招懶人法推薦

▲控制體脂肪，用最好姿態迎接夏天。（圖／Shutterstock）
▲控制體脂肪，用最好姿態迎接夏天。（圖／Shutterstock）

生活中心/綜合報導

隨著天氣漸漸回暖，夏天的腳步也將逼近，許多人都想要穿上短袖、短褲，或者到海邊換上泳裝，展現自己理想的姿態，但秋冬累積的體脂肪是否令你憂心又焦慮呢？事實上，現在開始執行控制體脂計畫還不算太晚！不想太過激烈斷食或長時間運動，也可以透過4種懶人方法來對抗體脂肪，讓夏日風采不輸人！

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姿態控制關鍵「飲食佔70%」

許多人姿態控制，多從「吃」開始著手，專家建議，不用強烈斷食，而是每餐維持七分飽，並確保攝取足夠的蔬菜，且控制晚上七點後不進食，維持一段時間習慣後，也可以再把飲食調整熱量更低、量更少且以原型食物為主。

▲養成習慣性運動，並補充水份，加速新陳代謝，維持好體態。（）
▲養成習慣性運動，並補充水份，加速新陳代謝，維持好姿態。（圖／Shutterstock）
維持運動習慣

除了飲食控制，運動也是保持姿態相當重要的部分，專家建議可以先從有氧運動開始，每周至少運動3次，每次超過30分鐘，且心跳每分鐘達130下是最基本的。如果不想出門，也可以在家徒手深蹲、瑜珈等，對於燃脂也很有幫助！

多喝水

千萬不要小看水，專家指出人的身體有70%是由水組成，多喝水能幫助加快新陳代謝，對於排便順暢更是重要，讓內臟都處於良好的運作狀態，自然也能降低肥胖的機率。

▲若無法飲食控制或者沒時間運動，都可補充益生菌，幫助排便或是改善睡眠，促進身體新陳代謝，讓今年夏天窈窕又自信。（圖／品牌提供）
▲若無法飲食控制或者沒時間運動，都可補充益生菌，幫助排便或是改善睡眠，促進身體新陳代謝，讓今年夏天窈窕又自信。（圖／品牌提供）
益生菌

上述生活日常建立之外，市面上也有許多益生菌，能幫助排便，或是改善睡眠，對抗體脂肪當然也有專屬的益生菌！由葡萄王生技推出的「易得纖益生菌膠囊」擁有獨家專利益生菌GKM3®，且獲國家健字號認證，有助於不易形成體脂肪，經動物實驗8週有感，全通路優惠販售中！無論是控制飲食但成效不彰，或者沒有時間運動，不妨可以透過專業的保健食品促進代謝，讓身體更健康之外，在夏天來臨時也能盡情展露窈窕自信！

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