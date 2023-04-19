用最好的姿態迎接夏天！控制體脂肪4招懶人法推薦

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許多人姿態控制，多從「吃」開始著手，專家建議，不用強烈斷食，而是每餐維持七分飽，並確保攝取足夠的蔬菜，且控制晚上七點後不進食，維持一段時間習慣後，也可以再把飲食調整熱量更低、量更少且以原型食物為主。
維持運動習慣
除了飲食控制，運動也是保持姿態相當重要的部分，專家建議可以先從有氧運動開始，每周至少運動3次，每次超過30分鐘，且心跳每分鐘達130下是最基本的。如果不想出門，也可以在家徒手深蹲、瑜珈等，對於燃脂也很有幫助！
多喝水
千萬不要小看水，專家指出人的身體有70%是由水組成，多喝水能幫助加快新陳代謝，對於排便順暢更是重要，讓內臟都處於良好的運作狀態，自然也能降低肥胖的機率。
益生菌
上述生活日常建立之外，市面上也有許多益生菌，能幫助排便，或是改善睡眠，對抗體脂肪當然也有專屬的益生菌！由葡萄王生技推出的「易得纖益生菌膠囊」擁有獨家專利益生菌GKM3®，且獲國家健字號認證，有助於不易形成體脂肪，經動物實驗8週有感，全通路優惠販售中！無論是控制飲食但成效不彰，或者沒有時間運動，不妨可以透過專業的保健食品促進代謝，讓身體更健康之外，在夏天來臨時也能盡情展露窈窕自信！