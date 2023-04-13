偷情玉蘭花學測作文爆紅！主角爸恐是「超級受災戶」　作家揭內情

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蓋瑞解釋，孩子的作文會以小學高年級為一個分水嶺，「在那之前，出現在小孩作文中的爸爸會是一家之主、強壯有力、勤勞嚴肅但慈祥....這樣的形象。過了某個坎後，作文中的爸爸開始一個比一個慘，出了意外、重傷、臥病不起的比比皆是」，之後還有兩條分歧的路線，第一是爸爸即便如此，還是努力的過生活，看向陽光，陰影就在背後；另一個路線則是爸爸離去了，留下來的自己繼承了他的信念和精神，奮發圖強。
蓋瑞還分享了媽媽作文補習班中的實際狀況，「補習班每星期都會選出幾篇範文，並帶著學生們導讀，某一次的範文是阿豪的，講述他從爸爸身上學到的精神」，大致上是阿豪爸爸總是拄著拐杖跛行，但內容曝光卻立刻被阿豪其他好友吐槽：「何老師，阿豪畫唬爛的，我昨天才去他家火鍋店吃飯，他爸說自己剛去跑完馬拉松。」
蓋瑞笑稱，「把爸爸寫慘是一種基本功，在熟練基本功後，便可以延伸出許多種變化」，補習班中的阿豪就是一個案例，因為自他的爸爸文，成為補習班的範文後，阿豪爸爸就開始在作文中有著各種身分且命運多舛，但同一時間的現實生活中，「阿豪爸爸的火鍋店依舊正常營業，他爸爸過著安居樂業的日子，對自身的多災多難絲毫不知情。」
蓋瑞最後也補充，「並不是說這篇大考範文不真實，只是想說，別急著人肉人家。或許，那位爸爸看完這篇文章後，還不知道寫的是自己呢，高中生能寫成這樣真的好強阿，以後我一定要好好檢查兒子們的作文。」
【本文獲臉書粉絲團《邦妮&蓋瑞小夫妻》授權引用】