看到掉下巴！9歲男童「4.69秒解魔術方塊」 破金氏世界紀錄
中國9歲的魔術方塊神童王藝衡，上個月在馬拉西亞吉隆坡舉辦的魔術方塊比賽中，以 4.69 秒的成績，打破了最快破解3階魔術方塊的金氏世界紀錄，此前的世界紀錄保持人是美國Max Park和波蘭Tymon Kolasiński的4.86秒。金氏世界紀錄日前在臉書分享王藝衡創紀錄影片，累積超過369萬人次觀看，驚呼「太神奇了！」
記者徐銘穗/綜合報導
金氏世界紀錄網站報導，王藝衡在3月12日的Yong Jun KL Speedcubing 2023半決賽中創造新世界紀錄，在5次解方過程中，他締造了 4.35秒、3.90秒、4.41秒、5.31秒和 6.16 秒的紀錄，當中他第2次創下的3.90秒是有史以來第5快的單次解方紀錄，目前當次單次最快解題記錄保持在 3.47 秒，由中國的杜雨生在 2018年所締造。
根據世界魔術方塊協會規定，5次解方須扣去最快和最慢後，再計算出平均時間，而王藝衡該次平均解方時間為4.69秒，比先前世界紀錄還快了0.17秒。
據了解，王藝衡5歲時首次出戰深圳公開後，隔年6歲已是各大比賽頒獎台常客，除了個人天賦外，也拜媽媽替他找了中國魔方大神王鷹豪指導，讓他短時間快速成長，2020年以6歲之齡獲選加入淦源戰隊（GAN Gurus）。淦源戰隊是由魔方製造商 GAN贊助，是一個由來自世界各地的最佳速度魔方組成的團隊。