必勝客「披薩買1送1」 開賣起司熱狗堡、義大利麵「百元有找」
必勝客外送小披薩「買1送1」！台北車站商圈「Hot燒站」即日起至4/24，限時推出3款新品，開賣熔岩起司熱狗堡、肉醬義大利麵雙雙「百元有找」，另有「青醬海鮮義大利麵」可嚐鮮。
記者蕭涵云/綜合報導
必勝客即日起至4/28，推出平日限定「個人專屬4爽餐」，一次享受「比薩+烤雞+甜點+飲料」只要優惠價149元；還加碼推出Hot燒送「買小送小」限時免運費，超人氣「和風章魚燒比薩」、頂級私廚款「松露海鮮珍珠起司比薩」、開運招財款「財圓滾滾金干蝦比薩」，限410元以上口味、通通都可以任選，最高直接現省600元。
而台北車站商圈的「Hot燒站」，即日起至4/24，再推出限時全新菜單。炙烤帕瑪森起司麵包夾入鮮甜多汁大熱狗，再淋上由番茄與肉醬製成的香醇波隆那肉醬，撒滿莫札瑞拉起司後烘烤成「熔岩起司熱狗堡」，限時嚐鮮價只要89元。
同步推出超值義大利麵系列，以100%杜蘭麥粉製成的Q彈義大利麵，搭配經典波隆那肉醬、撒上帕瑪森起司粉的「肉醬義大利麵」，超值優惠只要99元；還有清新「青醬海鮮義大利麵」，限時嚐鮮則是129元。
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