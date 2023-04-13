全家店員真開伙了！櫃台旁「現炒年糕」 民眾看愣：太強

日本知名拉麵店「未滿18歲禁入」！老闆理念被讚翻：客人不是神了

▲在日本拉麵是庶民美食，而許多老闆闆秉持著「匠人精神」在經營，對味道、現場秩序有著自己的堅持。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲在日本拉麵是庶民美食，而許多老闆闆秉持著「匠人精神」在經營，對味道、現場秩序有著自己的堅持。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者潘毅/綜合報導

在日本拉麵是庶民美食，而許多老闆闆秉持著「匠人精神」在經營，對味道、現場秩序有著自己的堅持。日本福岡縣就有一間拉麵名店「禁止未滿18歲者進入」，原因曝光後，多數民眾則相當贊同老闆的理念。

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日本福岡縣八女市當地知名的拉麵店「あなたの心を鷲掴み」時常高朋滿座，但在店內卻看不到18歲以下的客人，原來是店門口張貼了「18歳未満、入店お断り（未滿18歲，禁止入店）」的標語。

這項未滿18歲禁止入店的政策，在2022年2月起執行，原來是當時發生了「解壓縮插隊」的情況，且家長還認為「孩子年紀還小，不用計較吧？」由於店家早已嚴禁插隊，帶著孩子的家長觸犯規定的情況還是頻頻發生，因此讓老闆三浦隆寬決定「自此後未滿18歲禁止來店裡用餐」。

至於這項規定推出後，違規排隊的客人就少了很多，三浦隆寬也表示，這些規定都是為了能夠提供最好的服務給顧客，如果顧客因此感到不滿，也有選擇店家的權利。

▲三浦隆寬把自己的店變成「18禁」，獲得許多顧客的讚許。
▲三浦隆寬把自己的店變成「18禁」，獲得許多顧客的讚許。（圖／IG@anatanokokorowowashizukami）
許多網友以及顧客看完店家理念後，紛紛大讚「老闆你是對的」、「我是顧客我最大，帶著這樣舊思維的人還是很多，客人是上帝的時代已經結束了，我認同三浦先生的做法」、「不能遵守商店規則的人就不要來」、「顧客跟店家都有選擇的權利，這很公平」。


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