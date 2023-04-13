日本知名拉麵店「未滿18歲禁入」！老闆理念被讚翻：客人不是神了
在日本拉麵是庶民美食，而許多老闆闆秉持著「匠人精神」在經營，對味道、現場秩序有著自己的堅持。日本福岡縣就有一間拉麵名店「禁止未滿18歲者進入」，原因曝光後，多數民眾則相當贊同老闆的理念。
記者潘毅/綜合報導
日本福岡縣八女市當地知名的拉麵店「あなたの心を鷲掴み」時常高朋滿座，但在店內卻看不到18歲以下的客人，原來是店門口張貼了「18歳未満、入店お断り（未滿18歲，禁止入店）」的標語。
這項未滿18歲禁止入店的政策，在2022年2月起執行，原來是當時發生了「解壓縮插隊」的情況，且家長還認為「孩子年紀還小，不用計較吧？」由於店家早已嚴禁插隊，帶著孩子的家長觸犯規定的情況還是頻頻發生，因此讓老闆三浦隆寬決定「自此後未滿18歲禁止來店裡用餐」。
至於這項規定推出後，違規排隊的客人就少了很多，三浦隆寬也表示，這些規定都是為了能夠提供最好的服務給顧客，如果顧客因此感到不滿，也有選擇店家的權利。
許多網友以及顧客看完店家理念後，紛紛大讚「老闆你是對的」、「我是顧客我最大，帶著這樣舊思維的人還是很多，客人是上帝的時代已經結束了，我認同三浦先生的做法」、「不能遵守商店規則的人就不要來」、「顧客跟店家都有選擇的權利，這很公平」。