陳勢安暴瘦身材小一圈！突冒「生理反應」 躲角落解決
陳勢安今（13）日出席護膚品牌活動，談到近況，他除了提到正在準備新專輯外，近期也會趁著空檔回一趟馬來西亞見家人。本次現身陳勢安被發現身材瘦了一圈，他表示是為了演唱會積極減脂、增肌，時常吃地瓜的他，笑說偶爾會有「生理反應」，但他不會特別忍耐，依舊大方排氣，且會勇敢承認。
記者吳雨婕/台北報導
談到護膚與保養，陳勢安提到如果有另一半的話，會兩個人一起敷面膜，「這樣既可以照顧彼此的肌膚，也可以增進感情。」但他表示，如果是要送禮的話，他不會選擇送護膚產品給女性，因為有一次他送給女性友人全套護膚品，結果讓對方誤會，認為是他嫌棄自己的皮膚不好，「如果真的發現了什麼好物，會以聊天分享的方式推薦給朋友。」
陳勢安被發現身材小了一號，臉也更尖了，他表示，前陣子為了演唱會積極減脂，「有減到7.4%，我整個臉都變小了，但最近很開心，我已經可以去吃正常的飲食了。」他分享自己的減肥方式很簡單，每早做空腹有氧運動，需要增肌時會吃白飯、吃地瓜。被問到吃地瓜會不會擔心「生理反應」，他直言，真的會一直排氣，「有時候在舞蹈教室練舞會忍不住，我會趕快跑到角落，大家就會知道怎麼一回事。」他也透露更糗的情況，「有一次還在電梯裡，也有在辦公室，同事就會大聲問『是誰？！』，我會承認是我。」