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餐廳收10%服務費是陋習？客見「台灣現況」不忍了：差國外太多

▲現在有許多台灣的餐廳，都會在結帳時額外加收10%服務費。不過就有民眾發起質疑「疫情後台灣餐廳收服務費很不合理」，而其理論曝光後也引發眾多網友認同喊「差國外太多」。（示意圖／取自Pixabay）
▲現在有許多台灣的餐廳，都會在結帳時額外加收10%服務費。不過就有民眾發起質疑「疫情後台灣餐廳收服務費很不合理」，而其理論曝光後也引發眾多網友認同喊「差國外太多」。（示意圖／取自Pixabay）

記者潘毅/綜合報導

現在有許多台灣的餐廳，都會在結帳時額外加收10%服務費。不過就有民眾發起質疑「疫情後台灣餐廳收服務費很不合理」，而其理論曝光後也引發眾多網友認同喊「差國外太多」。

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「最近越來越多餐廳開始收取10%服務費，一直很不解到底為什麼會開始這種陋習」，一位女網友在論壇《Dcard》提出質疑「國外是直接給服務生沒錯，但台灣根本直接進老闆口袋，而且以10%計算吃比較貴又不會受到比較好的服務，卻因此要付更多費用」。

原PO同時也舉例，現在疫情之後，有許多店家都改用掃QRcode點餐，「服務生只要把餐點放到我桌上」，這樣就要收服務費，甚至還遇過吃火鍋要自己加湯，店家也敢收服務費的奇景，讓她不禁感嘆「真的寧願把所有要收的價錢直接訂好不要多收一成，畢竟有些服務根本爛，還要跟消費者收真的會付的很不爽」。

▲有一名男網友分享「這三種天使類型的客人」最討喜，貼文一出，曾做過服務業的網友全認同，紛紛淚喊「做過都懂」。（示意圖／取自unsplash）
▲許多民眾認為，許多餐廳的點餐方式已經更改，再繼續收服務費很不合理。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光隨即引發眾多網友認同大喊「認同制度不合理，10%根本暴利」、「應該要讓客人決定服務費要給哪一位服務生。有些服務生態度爛死了，我還要付服務費？」、「主要還是進老板口袋吧，那10%號稱是服務費，結果在台灣都不是服務人員的」、「我覺得像海底撈這種才要收」、「我也不理解，同樣叫服務費但跟國外差好多，台灣就只是變相漲價而已」。

事實上服務費的爭議不光只有台灣關注，在2022年7月時就曾報導，印度中央消費者保護局就曾宣布，在當地只有客人能自由決定是否給小費，餐廳強制收取服務費則是「不公平貿易行為」，從此禁止飯店、餐廳在未經消費者同意下收取服務費。該國餐飲協會（National Restaurant Association of India）則表達抗議，但最終結果出爐，定案「餐廳不得在未告知顧客情況下收取服務費」。

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