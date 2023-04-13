買Mac第一天就後悔！他喊「難適應」 果粉也認了：有3需求再買
蘋果公司除了iPhone之外，個人電腦Mac系列商品因為擁有獨特系統，也讓一部分上班族愛不釋手。然而就有民眾從Windows跳槽macOS，結果才第一天嘗試就崩潰不已，原因曝光後，也讓許多果粉認同表示「真的有4種需求再買」。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在論壇PTT上講述近況「上一台文書筆電最近壽終正寢，結果心癢之下，買了一台MacBook air m2」，沒想到原PO從Windows跳槽macOS的第一天就相當後悔「想說iPhone那麼人性化，Mac應該也很人性化…結果兩者邏輯完全不一樣，我現在操作起來像是殘障人士，網飛裝不了、Youtube還要進網頁瀏覽，滑鼠也要重新適應，文件檔案都不知道跑哪去」。
遭遇曝光後，隨即引來一些有相似遭遇的過來人回應「我也是MacBook灌win系統，因為換新工作發現辦公室一堆硬體不相容」、「Mac二手價也很高阿，如果真的不行就脫手吧」、「用雙系統7年了，老實說現在 Windows比 Mac好用」、「用習慣Windows，的確很難改新系統」。
但也有許多果粉表示「大部分買Mac都這樣啊，基本上只有code跟設計或影音剪輯比較適合Mac」、「不寫程式、APP、網站、剪片，確實沒必要買Mac」、「觸控板用習慣，你就知道Mac超好用」、「一開始很痛苦，兩個月就好了，未來順風順水」、「一個禮拜就習慣了」、「也不先去實體店試試看就買」。