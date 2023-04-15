她希望待遇開30K！人資直球反問「妳值嗎」　上班族分兩派激辯

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到了面試當天問答都一切順利，到了最後的一關，人資開口問「妳希望薪資是多少？」原PO則回「希望能夠30K」。沒想到此答案一出，人資就反直球問「妳覺得妳值這個薪資嗎？妳只是一個剛畢業的大學生，工作經驗少，我為什麼要拿這個薪資來聘妳？」
原PO被問到不知所措，只能先回「之前有做過類似的工作」，人資則繼續追擊「但是我們是不同公司，上手也需要段時間，我怎麼能拿30k來聘妳？」最後現場陷入一段沉默，人資便請她先回去等消息，但原PO則感嘆「應該是涼了，只是到現在我還是耿耿於懷，原來我一直希望30k太高嗎？現在好怕之後的面試如果又遇到一樣的問題我該怎麼回答」。
遭遇曝光後，引發上班族熱議，一派群眾認為人資只是盡自己的職責，「這只是面試標準問題，考你有沒有用心準備面試而已，這也是顆球，讓你發揮你哪邊很棒」、「這就是人資的職責阿，替公司核准薪資，靠談判省下人力成本」、「這問題就是面試的考驗，老闆本來就會希望你能夠表現妳自己的價值」、「太沒自信了，我之前也遇過這種人資，當下我就直接說那我可能不太適合貴公司，當下直接走人，後來對方還有給offer」、「這就很簡單的面試應答啊」、「這就是在談判，沒有什麼標準答案，比誰會講價而已」、「有寫薪資區間，如果沒經驗、或經驗少，要開到區間的上限是不容易的，那通常是給有經驗的人並且足夠優秀到說服對方」。
但也有另一群人表示無法苟同「什麼時候連30K都要有什麼資格了？這間公司不願意就再多面是幾間就好，薪水不滿意進去了也做不久的」、「剛畢業的時候也遇到一模一樣的公司，30k也不是什麼高薪，到底在砍什麼價」、「三萬塊請人講得出這種鬼話」。