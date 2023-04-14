全家店員不爽了！「霜淇淋規則」一堆人不懂：乾脆不要買

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不少全家店員都會在貼文表示「拜託大家....不要看了這些文章就覺得每個店員都應該擠這樣給你，公司就是三圈半，這些巨無霸都是特例不是常態」、「別帶這種風氣，讓我每天都被嗆擠太少，一天擠上百支還要被說不佛心、擠太少，心真的很累」、「看到這種貼文，我真的再次重申，公司規定就是三圈半.....不要再灰（吵）量太少，一支冰是賺你多少錢，這麼愛貪小便宜乾脆不要買」、「真的不要再塑造巨無霸霜淇淋形象....那些店員自己佛，不要害到所有按照SOP做事的店員好嗎？」
而《NOWnews》也實際訪問信義區全家店員，他向記者透露「最近滴妹聯名霜淇淋賣得很好，平常一般口味沒那麼多人買都沒有這個問題，但只要每次品牌聯名，吃得人變多就會有這種現象出現，有人嫌擠得太小支，在網路上看別人都是巨無霸份量等等，說實在是見怪不怪，但每天都要應付這些也是有點心累。」
「巨無霸霜淇淋一直以來都不存在！」店員表示「SOP就是三圈半（包括餅乾內圈），如果有看過全家自己拍攝官方圖就知道，正常尺寸拿到就是長那樣，超過的話都是店員多擠，只能算你幸運，但是不要去其他門市沒有這種福利就要客訴店員、就要對店員大小聲！因爲那種巨無霸霜淇淋，真的從來沒有在全家存在過」。