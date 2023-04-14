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全家店員不爽了！「霜淇淋規則」一堆人不懂：乾脆不要買

▲近年來全家霜淇淋不斷推出新口味，甚至聯名不少品牌推出創新口味，往往都會吸引不少人前往朝聖。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲近年來全家霜淇淋不斷推出新口味，甚至聯名不少品牌推出創新口味，往往都會吸引不少人前往朝聖。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

近年來全家霜淇淋不斷推出新口味，甚至聯名不少品牌推出創新口味，往往都會吸引不少人前往朝聖，蒐集成「霜淇淋圖鑑」的概念。然而近年來，在網路上有一股「巨無霸霜淇淋」的風氣相當盛行，號稱是一些「佛心店員」給顧客擠得小高樓，讓民眾覺得小確幸，各種發文分享，不過其實這樣的舉動卻反而造成全家店員的困擾！

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仔細看了最近超商的相關社團，不論是利用買一送一時說要「二合一」的手法，讓霜淇淋變成超大支，又或者是店員主動詢問「要不要大支一點！」而獲得的小確幸巨無霸霜淇淋，甚至就是日常店員「佛心」擠爆，讓不少人吃完直呼過癮的超巨份量霜淇淋，這些嚴格來說，是不符合全家內部作業SOP。

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▲最近網路上流行到全家購買霜淇淋後，分享拿到「巨無霸霜淇淋」的貼文。（圖/7-11/全家新品討論區）
不少全家店員都會在貼文表示「拜託大家....不要看了這些文章就覺得每個店員都應該擠這樣給你，公司就是三圈半，這些巨無霸都是特例不是常態」、「別帶這種風氣，讓我每天都被嗆擠太少，一天擠上百支還要被說不佛心、擠太少，心真的很累」、「看到這種貼文，我真的再次重申，公司規定就是三圈半.....不要再灰（吵）量太少，一支冰是賺你多少錢，這麼愛貪小便宜乾脆不要買」、「真的不要再塑造巨無霸霜淇淋形象....那些店員自己佛，不要害到所有按照SOP做事的店員好嗎？」

而《NOWnews》也實際訪問信義區全家店員，他向記者透露「最近滴妹聯名霜淇淋賣得很好，平常一般口味沒那麼多人買都沒有這個問題，但只要每次品牌聯名，吃得人變多就會有這種現象出現，有人嫌擠得太小支，在網路上看別人都是巨無霸份量等等，說實在是見怪不怪，但每天都要應付這些也是有點心累。」

▲全家使用全盈+PAY支付，霜淇淋限時3天買1送1。（圖／業者提供）
▲店員無奈表示「巨無霸霜淇淋」從來都沒存在過，幸運拿到都是店員多擠，正常就是三圈半（包括餅乾內圈）。（圖／業者提供）
「巨無霸霜淇淋一直以來都不存在！」店員表示「SOP就是三圈半（包括餅乾內圈），如果有看過全家自己拍攝官方圖就知道，正常尺寸拿到就是長那樣，超過的話都是店員多擠，只能算你幸運，但是不要去其他門市沒有這種福利就要客訴店員、就要對店員大小聲！因爲那種巨無霸霜淇淋，真的從來沒有在全家存在過」。

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