小心被媽媽揍！全家母親節推「香菜味蛋糕」：還有濃郁花生餡
母親節即將到了，各大通路蛋糕預購提早開跑，全家推出6吋、8吋及長條蛋糕為醇生巧克力蛋糕、好評熱銷的法式千層蛋糕及法式檸檬蛋糕，還與名店蛋糕合作，獨家開賣特色口味「香菜花生蛋糕」，將香菜融入戚風蛋糕，一口咬下有濃郁的花生餡外，還有新鮮的香菜甜味！同時，全聯也推出母親節限定大蛋糕，包括芋見幸福千層蛋糕、榛果巧克力蛋糕、杏屋覆盆子提拉米蘇重乳酪，價格最低只要230元。
記者鍾怡婷/綜合報導
「全家」搶攻節慶商機，母親節與法蘭四季蛋糕店合作，獨家開賣「香菜花生蛋糕」，將戚風蛋糕搭配花將香菜融入戚風蛋糕，鬆軟蛋糕體帶有微微清香，一口咬下蹦出濃郁花生內餡，6吋售價399元；還有法國的秘密甜點「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」，同時添加法國頂級鹽之花及精心熬製的鹹甜焦糖醬，老饕級媽咪必嘗。
同時，全家甜點品牌minimore即日起至5/7也於「全家」APP「全+1商城」限時開賣6吋、8吋及長條蛋糕，業者透露除了8吋的法式千層外（480元），其他蛋糕都是母親節限定開賣，包括6吋醇生巧克力蛋糕，早鳥預購價只要299元，超佛心價格秒贏一般蛋糕店；還有法式檸檬蛋糕199元。
全聯今年也推出超過20款蛋糕，價格介於230元～650元間，主推TOP三款經典蛋糕，第一款是媽咪最愛口味的「芋見幸福千層蛋糕」8吋599元，研選大甲芋泥為主體的芋泥餡，搭配濃郁鮮奶油餡；其次是榛果巧克力蛋糕，以榛果卡士達為基底加上，手工熬煮成金黃濃郁的金棗果醬，酸甜平衡超美味，6吋599元；最後是杏屋覆盆子提拉米酥重乳酪，5吋售價599元。