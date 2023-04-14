拉麵店招牌幹嘛寫「味自慢」？正確答案曝 內行都吃這間
台灣拉麵產業可以說是別有一片天，不少日式連鎖拉麵來到台灣後，人氣紅不讓，往往要嚐鮮都要排隊，且通常許多為了還原日本店家的風貌，幾乎都會仿效日本的裝潢、招牌等等。然而，就有網友吃拉麵時，發現有一些拉麵店上都會寫上「味自慢（あじじまん）」三字，讓人好奇背後意思，也釣出正確解答！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「去一家高人氣的拉麵店用餐，哇真的排超久，看到招牌上面寫著『味自慢』，問了裡面的師傅『味自慢』這三個字用日文怎麼念，結果他不太想理我，也表示不知道是什麼意思，還說是跟藝人翁滋蔓有關係，想問一下招牌有這個字眼是啥意思？不只拉麵店，日本料理店也超愛用的！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「味道自己慢慢體會？」、「拉麵做很慢的意思」、「位子很滿吧，叫你等就乖乖等」；不過也有內行網友馬上出面表示「自慢=引以為傲，對味道很有自信，很引以為傲的意思」、「就是就是對自己口味有自信！你也可以說他自我感覺良好啦」、「就是對自己的販售商品是很有自信的喔！口味是非常不錯的」、「對自己口味很有把握的店家！內行都會選這種店吃，通常不會雷」。
而事實上，「味自慢（あじじまん）」的慢並不是代表緩慢、速度不快的意思，所謂的自慢是「自誇」、「得意」的意思，因此如果看到日式料理、拉麵店寫上「味自慢」，這表示這間老闆對於自家餐點的口味有很大的自信心喔！而像是大家經常看哆啦A夢裡面，胖虎唱歌超難聽卻覺得超好聽，對別人來說就是一種「喉自慢」的表現，嚴格來說算是褒貶各半的詞彙，單看是用在哪個地方。