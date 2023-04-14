日本吃拉麵被問「加蒜嗎」？老闆聽4字回覆秒變臉 客嚇傻
日本拉麵以濃郁湯頭及多樣化口味攻佔台、日民眾的心，可部分拉麵店頒布的「嚴格用餐規則」屢遭議論，近日又有一位日本民眾發文抱怨，自己到京都市的拉麵名店「拉麵二郎京都店」用餐，點餐時店長詢問「要不要加大蒜？」，他回答「4字」後立刻觸怒對方，令其相當傻眼。
記者李惠婷/綜合報導
據日媒「SmartFLASH」報導，該民眾日前到京都市左京區的「拉麵二郎京都店」用餐，當店主詢問「要不要加大蒜？」時，他回答「普通就好」，不料店家聽後臉色一變，質問「你在便利商店被問『需要塑膠袋嗎？』的時候，也會回答普通就好？」，這讓該民眾當場傻住，事後將整件事發上推特。
該事件在日網引起效應，拉麵二郎京都店店主便在推特回覆，指出當時自己沒有生氣，只是想「解釋一下」，因為客人的說詞非常含糊，他無法判斷「普通就好」是要放正常份量，還是什麼都不要放。
對此網友們各有想法，有人認為店主態度確實不妥「店家應該反省的是那種霸道的態度」，有人指出客戶回覆應要更精確「但普通真的讓人很難辦，不知道要加多少啊」，網友回覆「有個性的拉麵店反而很受歡迎」、「你想放大蒜嗎？這是施法的密碼，你回答錯誤」、「其實可以追問『那加一匙大蒜好嗎？』就可以了，真的不用提便利商店」。