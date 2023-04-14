樂天桃猿李多慧初應援香爆！粉絲發現「意外亮點」大笑：真的好強
中職樂天桃猿今（14）日晚間在桃園球場遭遇味全龍隊，比賽精采無庸置疑，可場外熱度更甚，因為今天更是啦啦隊新成員李多慧初登場的日子，不少球迷鎖定目光，不願錯過李多慧任何一點精彩表現。不在現場的民眾對此也相當關心，有網友便在觀看李多慧應援影片時發現「意外亮點」，直呼「真的好強！」
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT上發文，表示在開幕舞蹈中能看出李多惠的舞蹈功底，不僅動作充滿力道、不曾落拍，就連攝影大哥扛著機器在她面前跑來跑去，她都能不受影響地盡情舞蹈，期間甚至還多次朝攝影機發射魅力眨眼，讓原PO直呼「是舞太輕鬆還是多慧太會眨眼？」、「有沒有跳一次舞能眨眼幾次的八卦？」
經細數，2分鐘的歌曲中李多慧至少眨眼放電9次，網友稱讚「這就叫專業」、「你多會，有夠會」、「戀愛了，快定居台灣吧」、「真的很會，這才叫舞蹈」、「真的高」、「她的基本功太強」。
據悉，李多慧在小時候學習肚皮舞後開始對跳舞產生興趣，後續更在全羅北道的舞蹈比賽中獲得金牌，讀高中、大學時也會利用課餘時間練舞，擁有強勁的舞蹈實力，後於2019年以起亞虎啦啦隊成員亮相而爆紅，工作邀約不斷。