脖子黑一條！7歲「黑色棘皮症」妹驚人晚餐曝 醫嚇：要糖尿病了
身體出現異常表徵要注意，小心疾病找上你！一名7歲妹妹因為「脖子後面黑一片」怎麼洗都洗不乾淨，媽媽以為是皮膚病急帶她就醫，不過經轉介小兒科醫生，問診發現妹妹體重超標，細問她昨天晚餐，「主食是滷肉飯配鹹酥雞，青菜是同一攤的炸蔬菜」超傻眼，因頸後的黑色棘皮症與飲食有很大關連，斷言她「就快要糖尿病了」。
記者徐銘穗/綜合報導
小兒科醫師林智葳日前在《醫師好辣》節目中分享，曾收治一名年約7、8歲的小妹妹，媽媽發現她「脖子後面有一條黑黑的色素沉澱」，起初以為是沒有洗乾淨的汙垢，還罵她「為什麼洗澡沒有洗乾淨！背後也要洗！」然後媽媽天天幫她刷洗，刷到妹妹喊痛也洗不掉，才帶她到兒童皮膚科就醫。
皮膚科醫師診斷小妹妹不是皮膚問題，將她轉介到小兒科。林智葳問診時發現她的體重嚴重超標，BMI值超過同齡者85%，再探究家中平時三餐飲食，竟都是高熱量、油炸類食物，像是前一天晚餐主食吃滷肉飯，配鹹酥雞作為蛋白質攝取來源，而蔬菜就是同一攤買的炸蔬菜，至於水果則是市售含糖量極高的果汁，震驚現場所有人。
林智葳解釋，在孩童身上不會立即表現出血糖超標的症狀，初期可能導致胰島素阻抗現象，當血糖還是穩定狀態下但胰島素濃度已經升高，就會造成頸部皮膚黑色素細胞增生，引發黑色棘皮症 (acanthosis nigricans)，他也慎重告知女童媽媽「你女兒快要糖尿病了」。媽媽聽完快嚇死，全力配合改變妹妹的飲食，所幸經過調整三餐攝取食物後，她的體重漸漸減輕，黑色棘皮症也獲得改善。
小兒科醫師王韋力曾指出，「黑色棘皮症」特徵為常在脖子、腋下和身體對磨處出現粗黑皮膚，更是體內胰島素阻抗升高的警訊，並容易跟肥胖、糖尿病、女性多囊性卵巢症候群、腫瘤或家族遺傳等代謝疾病有關。