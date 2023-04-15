女買西瓜「隔天變成高麗菜」？抬頭秒抓兇手 牠傻眼：啃一千多口
奇怪？買來是西瓜放一個晚上變成高麗菜！一名網友原本買了西瓜回家，結果隔天發現有一顆不見了，然後多出一顆高麗菜擺在原本的地方，讓她感到非常怪，後來仔細一看卻發現那棵高麗菜其實另有真相！兇手抓到後，笑翻不少網友。
記者張嘉哲/綜合報導
一名大陸網友「覓鯨」分享幾張照片寫下「昨晚回來晚了，結果西瓜被兔子啃了一千多口」表示自己日前買了幾顆西瓜回家，本來準備要殺來吃，結果卻意外發現有一顆西瓜不見，而卻多出一顆巨大的高麗菜。
等到她走近一看之後，卻發現那根本不是高麗菜！而是因為自己養的兔子應該是太餓了，找不到東西吃開始怒啃西瓜，但西瓜外皮超厚，最後兔子即便啃了一千多口，也沒有吃到甜美的果肉，不過表層綠皮都被啃掉，看起來就像高麗菜一樣，讓飼主哭笑不得。
貼文一出，不少網友紛紛回應「啃了一千多口都沒吃到西瓜的兔子哭哭」、「兔子：主人應該不會怪我吧....我沒偷吃」、「兔子氣炸：不准罵我，我沒吃到」、「西瓜吃成高麗菜我也是服你了」、「牠應該是肚子餓壞了，啃了一千多口才放棄啊」、「兔兔哭著說：主人....把好吃的都留給你了」、「兔子應該是傻眼了...啃一千多口沒得吃，沒遇過這麼難搞的」。