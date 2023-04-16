月老廟聯誼沒女生來！廟方：「有醫師工程師」 女性報名立刻爆滿
日前台南市民政局首度與正統鹿耳門聖母廟合辦聯誼活動，原先預計徵求男女各120人，沒想到開放報名時，出現男性報名爆量兩百人，女性卻只有30人的窘境。廟方緊急出招，除暫停男性報名，還公布男性報名者「有醫師、科技新貴、消防員」，劇情立刻急轉直下，短短一天時間，連女性報名都瞬間額滿，廟方也預告可能加開「七夕場」。
記者黃韻文/綜合報導
手機交友多詐騙，民間婚友社收費又高，這次台南市民政局找來正統鹿耳門聖母廟，首度合作舉辦「月老牽良緣」聯誼活動，原先預計男女各開放120個名額，報名系統12日中午上線後，僅1天時間就吸引200名男性報名，反觀女性卻只有寥寥無幾約30人，尷尬場面引起各界熱議，網友笑稱是一場「Man Man聚到」的活動，還釣出圖文畫家「聞氫哥」現身留言區：「女生才拜月老，男人的姻緣是靠財神啊！你各位別拜錯了」。
不過廟方緊急出招，在報名系統上線一天後，隨即關閉男性報名，主辦單位還強調報名資格都會透過民政局官方審核，並透露報名者職業，男性有醫師、科技新貴、消防員，女性則有護理師、老師等，個人資料皆經審查、具公信力。放大絕果然有效，隔日便吸引爆量女性報名，超標兩倍瞬間額滿，主辦單位也提前結束報名活動，全部總計300人報名。
台南民政局表示，參加對象限20歲至45歲，設籍台南或在台南就業的男女。而聯誼活動從男多女少，到最後出現連女性名額都搶翻的戲劇性發展，針對開放報名不到3天就關閉線上表單，廟方也在官方粉專連說三次「對不起」道歉，表示接下來待民政局資格審核後，會以E-mail通知錄取與報到，並預告有望加開七夕場次。