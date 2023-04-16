2重機停1車格內遭嗆「違法佔用」！住戶貼公告逼移車：有夠丟臉

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已經拍攝長達1個多月，違法佔用車位，藉由重機占用汽車格方式已嚴重影響社區多數人權益，麻煩君子自重不要當害群之馬。且這種方式佔用位子，真的非常可恥，不要買得起重機，花不起停車位，有本事騎重機就要有本事找車位，麻煩請移開，讓社區住戶都能共同使用汽車位，如果再不處理，我將一併通報有關單位處理。
依法規定：為避免有人將公有車格當成私家車庫或營利工具，針對疑似長期占用特定公有停車格位的車輛，違反規定者立即派員予以拖吊處理。
有夠丟臉
此公告內容曝光後，立刻激起論戰，一派人力挺重機「重機就沒違規，要移什麼啦」、「身為同社區的人，我倒是很感謝這兩台重機，讓轉彎的視線乾淨不少，真希望他們一直停下去」、「這張紙條，滿滿的自打臉」、「大重本來就停汽車格啊」。
也有一些人認為重點在於占用，紛紛留言「用重機卡車位，和汽車卡車位其實都一樣的，都該被譴責」、「一堆人這樣搞啊，就利用法規漏洞嘛，自由組合，停汽車或停四台、三台、兩台、一台重機，視需求，車換車永遠都佔住變成私人的」、「台北這裡也是一堆兩台車輪流替換佔車位的，根本無法可管，社區也是車位早期先佔先贏，不讓社區新住戶停說車位是它的」、「長期佔用就是不對啦，不管收不收費」、「應該是指用重機跟汽車輪流佔位，一台走另一台無縫接軌補上，其實這種人蠻多的」。
根據「道路交通安全規則」第92條第6項規定，大型重型機車應比照小型汽車的行駛及處罰規定。而第 112 條第1項第14款則明定，一個小型車停車格位得停放一輛以上之大型重型機車。因此1停車格可以同時停放多輛重機，但每台車都須負擔停車費。
此外，「道路交通安全規則」第 112 條第3項也特別提到，大型重型機車及機車停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放，「其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得逾三十公分」，但公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關另有特別規定時，應依其規定。