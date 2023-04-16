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台南Josh「神秘力量」發功！張育成首轟＋致勝安　球迷笑：太強

▲台南Josh才剛發影片分析張育成開季打擊低迷之原因，沒想到首轟、逆轉安就接連出爐。（圖／台南Josh頻道）
▲台南Josh才剛發影片分析張育成開季打擊低迷之原因，沒想到首轟、逆轉安就接連出爐。（圖／台南Josh頻道）

記者潘毅/綜合報導

經典賽結束後返美的張育成，開季在母隊波士頓紅襪隊陷入打擊低潮，累積17打數沒出現安打。然而昨（15）日晚間台南Josh才剛發「張育成無解的弱點」之分析影片，今（16）晨張育成就擊出首安，同時也是一支2分打點全壘打，消息曝光更讓許多球迷驚呼「國師」Josh的神秘力量太強大。

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台南Josh昨（15）日晚間才剛在頻道發「張育成無解的弱點」影片，內容分析張育成對於大聯盟層級投手的變化球路滑球、變速、曲球等應對能力相對弱，對於慢速球也發揮不好等等，才會導致在球數落後時，打得很掙扎。

不過分析影片出爐後，台灣時間今（16）日紅襪對決洛杉磯天使的賽事，張育成仍先發守備游擊，擔任第九棒，在第四局下時，張育成對決天使先發投手安德森（Tyler Anderson），轟出本季首支安打，同時也是越過「綠色怪物」高牆的大號2分砲。

▲紅襪隊台灣旅美好手張育成。（圖／美聯社／達志影像）
▲紅襪隊台灣旅美好手張育成擺脫打擊低潮。（圖／美聯社／達志影像）
此外，張育成還在八局下半敲出逆轉的2分打點安打，終場紅襪就以9：7擊敗天使，張育成單場4分打點，成為贏球功臣。

由於時間太巧，也讓台南Josh本人在臉書上苦笑發文「本季首轟炸裂！我能說什麼呢是不是可以開始籌備祭改的線上課程了？科學就是如此的不堪一擊」；許多粉絲也紛紛留言「我本來是相信科學數據的，直到遇到Josh」、「科學沒有錯誤啊，今天部長的2安都是打快速球，是天使沒看你的影片啦」、「柏融大王也需要幫忙，謝謝」、「超級東方神秘力量」。


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