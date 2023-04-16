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這火鍋料「是假的」！4成人竟信以為真　 吃多不利鈣吸收

▲台灣人愛吃火鍋，但營養師提醒蟹肉棒「是假的」，多達4成網友以為真有蟹肉。（示意圖／取自「風塵萬里 旅人手札」）
▲台灣人愛吃火鍋，但營養師提醒蟹肉棒「是假的」，多達4成網友以為真有蟹肉。（示意圖／取自「風塵萬里 旅人手札」）

記者黃韻文/綜合報導

吃火鍋愛煮蟹肉棒的民眾注意了！營養師程涵宇提醒，火鍋料常見的「蟹味棒」，無論是常見台版或日式高級版，兩者皆完全沒有蟹肉，而且營養價值與真的蟹肉差很多，過量攝取反而有礙人體對鈣質的吸收。

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蟹味棒裡到底有沒有蟹肉？營養師程涵宇在限動發起調查，首先是外層有塑膠套包起來、圓滾滾的蟹味棒，只有6%網友認為或多或少有點蟹肉；至於標榜日本進口的帝王蟹肉棒，常放在握壽司上，或是做成冷盤、沙拉，竟多達4成網友認為「有蟹肉」。營養師程涵宇直言，上述兩款「香料可能有，蟹肉還真的沒有」。

▲營養師在IG限動民調蟹肉棒裡有沒有蟹肉。（圖／取自程涵宇營養師）
▲營養師在IG限動民調蟹肉棒裡有沒有蟹肉。（圖／取自程涵宇營養師）
營養師程涵宇解釋，蟹味棒是用魚漿、澱粉、色素香料製成，顏色、風味可能讓人以為吃到蟹肉，事實上蟹味棒不僅不含蟹肉，且營養值與真蟹肉相差許多。真蟹腿肉是優良的蛋白質來源，含有礦物質鋅強化免疫系統，鈣鎂維持血壓穩定等。但市售常見前述兩種蟹味棒，皆不含蟹肉，熱量主要都來自碳水化合物，提醒民眾不要被價錢以假亂真。

營養師程涵宇提醒，蟹味棒在製作過程中，多會加入磷酸鹽類的結著劑，可增加食物的保水性，進而提升口感與風味，但要注意，若是過量攝取可能影響人體對鈣質的吸收。此外，塑膠材質不建議置於長時間高溫烹煮的環境，因此蟹味棒的塑膠套在下鍋前一定要拆掉。



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