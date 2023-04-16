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老高YT影片破300萬觀看是日常！粉絲指「2關鍵」流量超穩：學不走

▲近年來有許多說書型YouTuber出現，自媒體競爭相當激烈，其中最具代表性的就是「老高」。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）
▲近年來有許多說書型YouTuber出現，自媒體競爭相當激烈，其中最具代表性的就是「老高」。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

記者潘毅/綜合報導

隨著時代變遷，許多民眾的閱聽習慣改變，從傳統媒體轉移到網路，近年來更是有許多說書型的YouTuber出現，競爭相當激烈，但最具代表性依舊是「老高」。就有人好奇「為何老高流量始終都這麼穩定？」疑惑一出現，立刻有粉絲點出「2關鍵」，是別人無法效仿的要點。

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一位鄉民在論壇PTT上針對老高提出疑問，老高自推出第一部說書影片以來，已經快要5年，而這系列的影片幾乎都能在短短時間內衝上300萬次觀看，每次上片也都會登上發燒，流量穩到不行，熱度完全沒有衰退跡象，「其他網紅炒話題、接業配、拍廣告，反觀老高什麼都不用做，只開個YT會員，就根本沒有一個頻道能跟他們相比，他到底是怎麼做到的？」

▲老高頻道每次發出新影片都在短時間累積近300萬觀看，且是發燒影片常客。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）
▲老高頻道每次發出新影片都在短時間累積近300萬觀看，且是發燒影片常客。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）
疑問出現後，多數粉絲先將原因指向老高的說故事天賦，「老高很會講故事，同樣的內容他的敘述方式讓人很舒服」、「台風很穩阿，很像主播在主持節目」、「其他說書類的越來越不行，他的風格是學不走的」、「節奏流暢當聽故事，片長越來越長還是看的完」。

此外還另一群人認為，老高的賢內助小茉更是功不可沒，「小茉很常會提出疑惑，同時也是我想問的，這點超加分」、「小茉的觀點也常出乎意料」、「小茉很漂亮」。

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