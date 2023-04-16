獨／雞蛋真的還缺嗎？直擊「南北菜市場」攤位　婆媽說出實情

穀雨要來了！未來兩周運勢曝　「這生肖」準備旺起來、迎接大財運

▲周四「穀雨」到，是春天最後一個節氣，命理師點名6生肖運勢最佳。（圖／pixabay）
▲周四「穀雨」到，是春天最後一個節氣，命理師點名6生肖運勢最佳。（圖／pixabay）

家庭消費中心/綜合報導

周四（4月20日）進入24節氣「穀雨」，天氣陰晴不定，溫度快速飆升，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，穀雨時節，包含祖先香火問題、小孩夭折、陰靈、流產、墮胎等，這些無形磁場會影響到人的運勢，需要妥善解決，對未來運勢會有改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱彥龍提醒，這段時間事情會很繁多，但不要因此被絆住而不行動甚或放棄，哪怕走慢一點，都要抱持正向光明的心態往前進，只要有動就好。他特別點名6個生肖，這段時間（4月20日至5月6日）反而是幸運之星，分別是兔、狗、雞、馬、豬、鼠。

Top 6 ：鼠
屬鼠的朋友，在這段期間事業、財富有短期和長期的機會與收益，只要開心的工作會有不錯的成績，切記不要好面子與心態不平衡，否則容易惹出不小的風波。

Top 5：豬
屬豬的朋友，在這段期間有大財運的機會，需要多溝通協調，不要一昧的霸道行事，以雙方開心愉悅為目標就能成事，偶爾也要懂得灌灌迷湯、多多捧捧人家，這樣面子、理子、銀子皆得，何樂而不為。

Top 4：馬
屬馬的朋友，在這段期間在大環境、團體中，會成為關注矚目的焦點，名聲遠播，事業、工作都會自動找上門，事業財非常旺，但太出名也會遭人忌妒與陷害，該給人家面子不要吝嗇。

Top 3：雞
屬雞的朋友，在這段期間正財、偏財皆得，不論是藉由官位、名氣或俊俏美麗的外貌，都能獲得不少財富，但該大方也要大方，累積自我的人脈資源對以後的事業絕對有幫助，切記不要貪於美色或做違法之事，否則會破大財。

Top 2：狗
屬狗的朋友，在這段期間會因為學術或技術上等專業，得到非常好的人緣，名氣大大提升，並且有升官發財之勢，長期的投資與努力，將有良好的收穫，但切記和氣能生財，勿說是非之言，才可飛黃騰達。

Top 1：兔
屬兔的朋友，在這段期間在學習上有很大的提升與進步，尤其是藝術、娛樂及跟美有關的事物，像是溝通、行銷、銷售、音樂、繪畫等都會有長足進步，但不要給自己太大壓力，抱持學中玩，玩中學是最好的心態。

穀雨期間，屬兔者事業與財運都有非常不錯的成績，並且有大財運，但切勿借錢給他人，或者花在不熟悉的投資上，會入坑，要謹慎防範。

月老廟聯誼沒女生來！廟方：「有醫師工程師」　女性報名立刻爆滿

LINE貼圖破盤1折！17組「通通6元」　這款大放送直接免費

這火鍋料「是假的」！4成人竟信以為真　 吃多不利鈣吸收

一日限定！星巴克又有「買一送一」　7-11咖啡半價喝法曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀