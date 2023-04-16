穀雨要來了！未來兩周運勢曝　「這生肖」準備旺起來、迎接大財運

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Top 6 ：鼠
屬鼠的朋友，在這段期間事業、財富有短期和長期的機會與收益，只要開心的工作會有不錯的成績，切記不要好面子與心態不平衡，否則容易惹出不小的風波。
Top 5：豬
屬豬的朋友，在這段期間有大財運的機會，需要多溝通協調，不要一昧的霸道行事，以雙方開心愉悅為目標就能成事，偶爾也要懂得灌灌迷湯、多多捧捧人家，這樣面子、理子、銀子皆得，何樂而不為。
Top 4：馬
屬馬的朋友，在這段期間在大環境、團體中，會成為關注矚目的焦點，名聲遠播，事業、工作都會自動找上門，事業財非常旺，但太出名也會遭人忌妒與陷害，該給人家面子不要吝嗇。
Top 3：雞
屬雞的朋友，在這段期間正財、偏財皆得，不論是藉由官位、名氣或俊俏美麗的外貌，都能獲得不少財富，但該大方也要大方，累積自我的人脈資源對以後的事業絕對有幫助，切記不要貪於美色或做違法之事，否則會破大財。
Top 2：狗
屬狗的朋友，在這段期間會因為學術或技術上等專業，得到非常好的人緣，名氣大大提升，並且有升官發財之勢，長期的投資與努力，將有良好的收穫，但切記和氣能生財，勿說是非之言，才可飛黃騰達。
Top 1：兔
屬兔的朋友，在這段期間在學習上有很大的提升與進步，尤其是藝術、娛樂及跟美有關的事物，像是溝通、行銷、銷售、音樂、繪畫等都會有長足進步，但不要給自己太大壓力，抱持學中玩，玩中學是最好的心態。
穀雨期間，屬兔者事業與財運都有非常不錯的成績，並且有大財運，但切勿借錢給他人，或者花在不熟悉的投資上，會入坑，要謹慎防範。