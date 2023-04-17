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今起口罩大解禁！搭公車捷運高鐵皆免戴　新規5QA快速看

▲4/17口罩大解禁！今起搭乘公共運輸，包括公車、捷運、高鐵、台鐵、客運皆可免戴口罩。（圖／中捷提供）
▲4/17口罩大解禁！今起搭乘公共運輸，包括公車、捷運、高鐵、台鐵、客運皆可免戴口罩。（圖／中捷提供）

記者黃韻文/綜合報導

今起口罩大解禁！指揮中心宣布，4月17日起開放搭乘大眾運輸，由強制佩戴全面改為「建議佩戴」，意指今（17）日起搭公車、捷運、高鐵，就算沒戴口罩也能搭車，不會被站務人員勸阻、禁止進站。但要注意，仍有「2場域」得全程戴口罩，違者可開罰3000元以上罰鍰，《NOWnews今日新聞》整理戴口罩最新QA快速掌握。

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📌 Q：大眾運輸工具指哪些？
今（17）日起放寬戴口罩規定，民眾搭乘大眾運輸工具時，由強制佩戴改為建議佩戴，公共運輸指捷運、公車、客運、台鐵、高鐵等，包括校車、幼兒園專車、校園接駁車，民眾可自主決定是否要戴口罩。

▲新竹市政府藉由SBIR補助，協助欣聯電子成功開發免費的「接送助手」APP，下載連線在出發前按下鍵，家長與校方就可以在上面看見彼此動態，知道車輛幾分鐘後抵達。(圖/記者金祐妤攝,109.12.14）
▲搭乘娃娃車、校車也同步開放免戴口罩。(圖／NOWnews資料照片）
📌Ｑ：哪些情況最好自主戴口罩？
1、有發燒或呼吸道症狀。
2、年長者或免疫低下者外出時。
3、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合。
4、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。
5、搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時。

📌Q：現在全面都不用戴口罩了嗎？
4月17日起僅放寬公共運輸，「兩大場域」仍必須全程戴口罩。
一、醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。
二、救護車。

📌Q：在醫院可以吃東西嗎？
在上述「兩大場域」指定場所室內空間，強制全程戴口罩，但在進行飲食、拍照、不適合或無法戴口罩的檢查、治療或活動，可脫下口罩。

📌Q：在規定場所不戴口罩會怎樣嗎？
若民眾在醫療照護機構與救護車刻意、惡意違反規定未佩戴口罩，且不聽勸導，將依照《傳染病防治法》第70條，處以新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，且未改善將按次處罰。

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