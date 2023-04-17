Monday不Blue！星巴克、伯朗咖啡都「買1送1」　麥當勞那堤也半價

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克GOOD FOR SUMMER 共享週一美好的咖啡時光，4/17活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
伯朗咖啡：每週一「買1送1」
伯朗咖啡4月「每週一」持Lounge卡消費，飲品也有「買1送1」優惠。只要魚4/17、4/24，持伯朗Lounge卡消費，飲品不限品項、容量，都能享有飲品買1送1優惠，（手沖咖啡、藍山小卡布、瓶裝飲品、啤酒不適用）。但活動僅限門市內用／外帶，外送平台不適用；不與門市其他優惠活動併行；伯朗卡友日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費，才能享有優惠。
⚡️麥當勞：經典那堤「買1送1」
麥當勞歡樂送4/18前，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠碼「10NUG」，可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，相當於麥克鷄塊「買10送10」！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！