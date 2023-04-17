LINE貼圖破盤1折！17組「通通6元」　這款大放送直接免費

Monday不Blue！星巴克、伯朗咖啡都「買1送1」　麥當勞那堤也半價

▲享受咖啡優惠Monday不Blue，星巴克、伯朗咖啡、麥當勞都有「買1送1」活動，相當於5折半價優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲享受咖啡優惠Monday不Blue，星巴克、伯朗咖啡、麥當勞都有「買1送1」活動，相當於5折半價優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

每到週一就憂鬱提不起勁？享受咖啡優惠讓Monday不Blue，星巴克今（7）日快閃一日共享時光，從11點開始「買1送1」爽喝9小時！伯朗咖啡都「買1送1」；伯朗咖啡4月「每週一」持Lounge卡消費，飲品也有「買1送1」優惠；麥當勞歡樂送輸入優惠碼「10NUG」，可享經典那堤(冰/熱)「買1送1」，相當於5折半價優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克：特大杯「買1送1」
星巴克GOOD FOR SUMMER 共享週一美好的咖啡時光，4/17活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克4/17一日限定特大杯「買1送1」優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲星巴克4/17一日限定特大杯「買1送1」優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）
伯朗咖啡：每週一「買1送1」
伯朗咖啡4月「每週一」持Lounge卡消費，飲品也有「買1送1」優惠。只要魚4/17、4/24，持伯朗Lounge卡消費，飲品不限品項、容量，都能享有飲品買1送1優惠，（手沖咖啡、藍山小卡布、瓶裝飲品、啤酒不適用）。但活動僅限門市內用／外帶，外送平台不適用；不與門市其他優惠活動併行；伯朗卡友日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費，才能享有優惠。

▲每週一4/17、4/24，持伯朗Lounge卡消費，也有「飲品買1送1」優惠。（圖／翻攝自伯朗咖啡館FB）
▲每週一4/17、4/24，持伯朗Lounge卡消費，也有「飲品買1送1」優惠。（圖／翻攝自伯朗咖啡館FB）
⚡️麥當勞：經典那堤「買1送1」
麥當勞歡樂送4/18前，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠碼「10NUG」，可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，相當於麥克鷄塊「買10送10」！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲McCafé歡慶世界咖啡日，於9/30(五)推出「當日限定優惠」，於「麥當勞APP的隨買店取」或「LINE禮物」購買中杯冰／熱「經典美式」或「經典那堤」，即享同品項「買1送1」優惠。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞歡樂送4/18前輸入折扣碼，可享經典那堤(冰/熱)「買1送1」。（圖／台灣麥當勞提供）

週末吃速食！麥當勞雞塊買10送10　肯德基7吋蛋撻這樣訂

快樂水「神口味」回歸！7-11香草可樂2瓶49元　全家這款第2件10元

生日優惠！福勝亭3定食「均一價159元」　吃到飽還有7天

獨／肯德基「7吋大蛋撻」預購賣完搶不到？官方回應了　2招秒訂到

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀