週末吃速食！麥當勞雞塊買10送10　肯德基7吋蛋撻這樣訂

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麥當勞歡樂送「買1買1」優惠倒數中！即日起至4/18，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠碼「10NUG」，可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，相當於麥克鷄塊「買10送10」！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。
⚡️肯德基：7吋巨蛋撻「秒訂秘訣」 炸雞香香餐399元
肯德基太狠！像極了生日蛋糕的「7吋巨蛋撻」，只能靠訂餐中心電話預購，掌握每日接聽電話時間為早上7:30-晚上22:30，且開放未來14天訂購。把握手速就能先搶到，或看完整購買教學。
即日起至4/16，爽吃優惠代碼「46733」炸雞香香餐，「4炸雞＋4上校雞塊＋大份香酥脆薯＋6蛋撻＋2中可」只要399元！一次吃超飽還能現賺300元。
最新母親節中西混搭古早味的「海苔肉鬆脆雞」，祭出超澎湃「食光寶盒」，還有「玫瑰荔枝Q蛋撻」聯名卡娜赫拉的小動物，4/14～4/17 PK雙饗卡APP會員優先預購；4/18起正式開賣。
⚡️必勝客：4爽餐「披薩+烤雞+甜點+飲料」149元 小披薩「買1送1」
必勝客全台門市4/28前，平日週一至週五，個人比薩4爽餐「披薩+烤雞+甜點+飲料」只要149元，好料包括個人披薩 1 個（夏威夷、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒、泡菜燒肉，4選1）、副食 1 份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1）、甜點１份（QQ球4顆）、330ml可樂或汽水1罐。
紙包麵4爽餐則是全品項紙包麵 1 份、副食 1 份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1）、甜點 1 份（QQ球4顆）、330ml可樂或汽水1罐，只要209元。
Hot燒送小披薩「買1送1」限時免運費，限410元以上口味，超人氣「和風章魚燒比薩」、頂級私廚款「松露海鮮珍珠起司比薩」、開運招財款「財圓滾滾金干蝦比薩」也能任選，最高現省600元。
⚡️達美樂：平日外帶「大披薩199元」
達美樂全新鮮嫩燻鮭魚搭配爽口花椰菜，淋上香醇蒜味白醬，打造「蒜香白醬鮭魚大披薩」，即日起至4/28，平日週一～週五，外帶特價199元！還有「蒜香白醬鮭魚中披薩＋香烤雞條5條」特價也是199元。
⚡️漢堡王：買1送1！華堡日送小華堡、加抽北海道雙人機票
靠「江湖救急優惠券」爽吃4款「買1送1」，4/15～4/18於官網預購華堡系列套餐，輸碼「LOVEBK」並指定4/19取餐；或是4/19於門市臨櫃購買華堡系列套餐，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播，也可獲得小華堡乙顆加限量刮刮卡，（刮刮卡數量有限送完為止）；加碼再抽北海道雙人來回機票、MacBook Air筆記型電腦、Nintendo Switch等大獎。
⚡️福勝亭：豬排等3款定食「均一價159元」吃到飽
福勝亭生日慶，即日起至4/21，3款經典定食「開運豬排定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」、「黃金魚排定食」，81折均一價只要159元，同樣可享受無限續用白飯、味噌湯、高麗菜，而且一次爽吃10天！
⚡️壽司郎：鮭魚「3貫60元」
壽司郎4/12起大推6款「滿載而鮭」，最受歡迎的鮭魚「3貫60元」回來了，另外5款鮭魚都是均一價40元，包括時不知鮭、炙烤半生鮭魚、蘋果飛魚卵鮭魚腹、洋蔥羅勒煙燻鮭魚、日式醃蘿蔔鮭魚軍艦；還有北海道產櫻鱒、醃漬胡麻烏魚、鰆魚腹、深海鮋魚天婦羅、魷魚腳天婦羅，也都只要40元。
⚡️Mister Donut：抹茶季甜甜圈「買6送3」
即日起至4/16(日)，限時7天「甜甜圈買6送3」，活動期間挑選9個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待。限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。指定商品為一〇八抹茶茶廊系列抹茶蕨餅巧貝、豆香抹茶生波堤、雙層豆香抹茶生波堤、雙層焙茶歐菲香、抹茶焙茶歐菲香、焙茶巧克力波堤、生抹茶波堤、雙層抹茶波堤、蜜糖抹茶波堤、及厚豆香蜜糖波堤。