全家店員不爽了！「霜淇淋規則」一堆人不懂：乾脆不要買

週末吃速食！麥當勞雞塊買10送10　肯德基7吋蛋撻這樣訂

▲本週8大速食優惠整理包，爽吃麥當勞「雞塊買10送10」！最狂的肯德基7吋巨蛋撻「秒訂秘訣」公開，近半價爽吃雞塊、蛋撻，還有最新「海苔肉鬆脆雞」開箱。（圖／蕭涵云攝）
▲本週8大速食優惠整理包，爽吃麥當勞「雞塊買10送10」！最狂的肯德基7吋巨蛋撻「秒訂秘訣」公開，近半價爽吃雞塊、蛋撻，還有最新「海苔肉鬆脆雞」開箱。（圖／蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

本週最划算8大速食優惠整理包！爽吃麥當勞「雞塊買10送10」，漢堡王、必勝客「買1送1」，福勝亭「豬排定食特價159元」吃到飽，Mister Donut甜甜圈「買6送3」！最狂的肯德基7吋巨蛋撻賣到翻，《NOWnews今日新聞》獨家傳授「秒訂秘訣」不藏私，還有近半價爽吃雞塊、蛋撻的「炸雞香香餐」才399元，還有最新「海苔肉鬆脆雞」開箱給你看。

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⚡️麥當勞：麥克雞塊「買10送10」、勁辣香鷄翅買1送1
麥當勞歡樂送「買1買1」優惠倒數中！即日起至4/18，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠碼「10NUG」，可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，相當於麥克鷄塊「買10送10」！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。

▲麥當勞歡樂送輸入優惠碼「10NUG」，可享「買1送1」優惠。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲麥當勞歡樂送輸入優惠碼「10NUG」，可享「買1送1」優惠。（圖／翻攝自麥當勞官網）
⚡️肯德基：7吋巨蛋撻「秒訂秘訣」　炸雞香香餐399元
肯德基太狠！像極了生日蛋糕的「7吋巨蛋撻」，只能靠訂餐中心電話預購，掌握每日接聽電話時間為早上7:30-晚上22:30，且開放未來14天訂購。把握手速就能先搶到，或看完整購買教學

即日起至4/16，爽吃優惠代碼「46733」炸雞香香餐，「4炸雞＋4上校雞塊＋大份香酥脆薯＋6蛋撻＋2中可」只要399元！一次吃超飽還能現賺300元。

最新母親節中西混搭古早味的「海苔肉鬆脆雞」，祭出超澎湃「食光寶盒」，還有「玫瑰荔枝Q蛋撻」聯名卡娜赫拉的小動物，4/14～4/17 PK雙饗卡APP會員優先預購；4/18起正式開賣。

▲肯德基「7吋巨無霸蛋撻」，真的像蛋糕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「7吋巨無霸蛋撻」，真的像蛋糕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基用海苔肉鬆炸雞、玫瑰荔枝Q蛋撻，組成「童玩寶盒」送超多懷舊小物。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基用海苔肉鬆炸雞、玫瑰荔枝Q蛋撻，組成「童玩寶盒」送超多懷舊小物。（圖／記者蕭涵云攝）
⚡️必勝客：4爽餐「披薩+烤雞+甜點+飲料」149元　小披薩「買1送1」
必勝客全台門市4/28前，平日週一至週五，個人比薩4爽餐「披薩+烤雞+甜點+飲料」只要149元，好料包括個人披薩 1 個（夏威夷、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒、泡菜燒肉，4選1）、副食 1 份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1）、甜點１份（QQ球4顆）、330ml可樂或汽水1罐。

紙包麵4爽餐則是全品項紙包麵 1 份、副食 1 份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1）、甜點 1 份（QQ球4顆）、330ml可樂或汽水1罐，只要209元。

Hot燒送小披薩「買1送1」限時免運費，限410元以上口味，超人氣「和風章魚燒比薩」、頂級私廚款「松露海鮮珍珠起司比薩」、開運招財款「財圓滾滾金干蝦比薩」也能任選，最高現省600元。

▲必勝客平日限定個人專屬4爽餐，最低149元；紙包麵4爽餐只要209元。（圖／必勝客提供）
▲必勝客平日限定個人專屬4爽餐，最低149元；紙包麵4爽餐只要209元。（圖／必勝客提供）
⚡️達美樂：平日外帶「大披薩199元」
達美樂全新鮮嫩燻鮭魚搭配爽口花椰菜，淋上香醇蒜味白醬，打造「蒜香白醬鮭魚大披薩」，即日起至4/28，平日週一～週五，外帶特價199元！還有「蒜香白醬鮭魚中披薩＋香烤雞條5條」特價也是199元。

⚡️漢堡王：買1送1！華堡日送小華堡、加抽北海道雙人機票
靠「江湖救急優惠券」爽吃4款「買1送1」，4/15～4/18於官網預購華堡系列套餐，輸碼「LOVEBK」並指定4/19取餐；或是4/19於門市臨櫃購買華堡系列套餐，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播，也可獲得小華堡乙顆加限量刮刮卡，（刮刮卡數量有限送完為止）；加碼再抽北海道雙人來回機票、MacBook Air筆記型電腦、Nintendo Switch等大獎。

⚡️福勝亭：豬排等3款定食「均一價159元」吃到飽
福勝亭生日慶，即日起至4/21，3款經典定食「開運豬排定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」、「黃金魚排定食」，81折均一價只要159元，同樣可享受無限續用白飯、味噌湯、高麗菜，而且一次爽吃10天！

▲福勝亭再度與《自由時報》合作「買套餐送主餐」的讀者好享券，鎖定3/9出版的報紙頭版，憑剪報優惠券大吃2套超飽定食現賺195元，還有免費續加的白飯、味增湯和高麗菜絲吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲福勝亭生日慶！3款招牌定食均一價159元吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
⚡️壽司郎：鮭魚「3貫60元」
壽司郎4/12起大推6款「滿載而鮭」，最受歡迎的鮭魚「3貫60元」回來了，另外5款鮭魚都是均一價40元，包括時不知鮭、炙烤半生鮭魚、蘋果飛魚卵鮭魚腹、洋蔥羅勒煙燻鮭魚、日式醃蘿蔔鮭魚軍艦；還有北海道產櫻鱒、⁣醃漬胡麻烏魚、鰆魚腹、深海鮋魚天婦羅、魷魚腳天婦羅，也都只要40元。

⚡️Mister Donut：抹茶季甜甜圈「買6送3」
即日起至4/16(日)，限時7天「甜甜圈買6送3」，活動期間挑選9個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待。限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。指定商品為一〇八抹茶茶廊系列抹茶蕨餅巧貝、豆香抹茶生波堤、雙層豆香抹茶生波堤、雙層焙茶歐菲香、抹茶焙茶歐菲香、焙茶巧克力波堤、生抹茶波堤、雙層抹茶波堤、蜜糖抹茶波堤、及厚豆香蜜糖波堤。

▲壽司郎「鮭魚3貫60元」深受饕客歡迎。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎「鮭魚3貫60元」深受饕客歡迎。（圖／台灣壽司郎提供）
▲抹茶控瘋掉！Mister Donut再次攜手北海道「一〇八抹茶茶廊」，打造抹茶與焙茶共9款甜甜圈祭典，不只首次登場「軟糯生波堤」，還把甜甜圈打造成「大判燒」吃得到整顆蕨餅，明3/21開賣祭出「買6送3」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Mister Donut再次攜手北海道「一〇八抹茶茶廊」，打造抹茶與焙茶共9款甜甜圈祭典。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基「海苔肉鬆脆雞」古早味開箱　玫瑰荔枝Q蛋撻聯名卡娜赫拉

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