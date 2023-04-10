麥當勞「BT21陶瓷餐具」4/12開賣 雞塊買10送10倒數9天
麥當勞年初公佈的聯名伴手禮「BT21陶瓷餐具三件組」，總算正式將於4/12上午11:00限量開賣，可以一次擁有BT21馬克杯、BT21陶瓷碗及BT21陶瓷餐盤。而超夯歡樂送優惠，麥克雞塊買10送10、勁辣香鷄翅買1送1只剩倒數9天，大家把握時間趕緊吃個夠。
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞與與LINE FRIENDS全球著名IP，BT21的聯名一波波，繼「BT21甜心卡」與「BT21限定包裝」後，原訂年初就要販售的伴手禮「BT21陶瓷餐具三件組」，全台限量7萬組，總算確定自4/12上午11時起正式開賣至5/16（或售完為止），凡於麥當勞餐廳內或得來速購買任一套餐加價459元、或單買售價499元，都可獲得「BT21陶瓷餐具三件組」乙組。
活動搭配套餐適用於早安套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal；每份套餐限加購乙組，每人每次消費限購兩組，售完為止；歡樂送、McCafé專屬櫃台、數位自助點餐機、機場店及部分餐廳，不販售亦不適用。每份套餐限加購乙組，每人每次消費限購兩組，售完為止。
一次擁有「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，每件上頭都有KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN可愛俏皮的角色相伴。
提醒大家，超夯的麥當勞歡樂送優惠，麥克雞塊「買10送10」、勁辣香鷄翅「買1送1」只剩倒數9天！即日起至4/18，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠碼「10NUG」，可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，相當於麥克鷄塊「買10送10」！贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。
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