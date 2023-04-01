連假15大美食優惠包！麥當勞雞塊買10送10、拿坡里買1送6

我是廣告 請繼續往下閱讀
最新麥當勞歡樂送「買1買1」優惠！即日起至4/18，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠碼「10NUG」，可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，相當於麥克鷄塊「買10送10」！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。
⚡️拿坡里：買1送6！買「1公斤腿排桶」送6支胡椒雞翅
即日起至4/17，拿坡里炸雞專賣店限定，買微辣口味的「1公斤腿排桶」就送6支胡椒雞翅，還只要特價369元（原價570元），相當於炸雞「買1送6」，還現賺201元超划算。
⚡️肯德基：「8炸雞＋6蛋撻＋大可樂」499元
肯德基4/1～4/5限時5天推出「連假限時優惠」，優惠代碼「40507」，爽吃「8炸雞＋6蛋撻＋大可樂」只要499元。而且連假還提前至早上9點開賣炸雞及蛋撻；另有多款餐點下殺最低42折。預訂快取點餐任一桶餐，可享加1元多1塊咔啦脆雞；購買任一超豪肯XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻。
⚡️漢堡王：4款「買1送1」！超飽套餐99元
漢堡王即日起至5/31，「江湖救急優惠券」大嗑4種「買1送1」熱銷餐點，包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，其中雞塊相當於「買4送4」。還有「個人超省餐99元」起，從莫札瑞拉起司烤牛堡、西部小華堡、花生培根牛肉堡到經典脆雞堡，搭配點心和汽水，划算吃超飽。
⚡️繼光香香雞：田字薯餅「買1送1」
繼光香香雞即日起～4/5，限時6天推出「田字薯餅買1送1」，只要現場出示會員或馬上加入會員，即可買田字薯餅贈送田字薯餅兌換券，可於4/6～5/7進行兌換。
⚡️bb.q CHICKEN：「童樂套餐」199元！消費滿額送電影折價券
bb.q CHICKEN連假起推出199元韓式「童樂套餐」，「調味去骨炸雞」搭配「啾哇嘿喲小鬆餅」與薯條，隨餐還贈送bb.q Q雞塗鴉紙一張；4/27前，凡單筆消費滿500元，還可獲得由韓星金多美、全昭霓及邊佑錫主演的韓國電影「靈魂伴侶」電影折價券。
⚡️Mister Donut：任選「甜甜圈10入299元」
Mister Donut即日起～4/5，購買甜甜圈任選10入即可享299元優惠！換算下來平均一顆甜甜圈30元有找，而且最新聯名一〇八抹茶茶廊的「抹茶祭典甜甜圈」也可享優惠。提醒大家，活動限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本活動。
⚡️康青龍：「買1送1」爽喝6天！
康青龍3/31～4/5連續6天，祭出「童享好康」快閃優惠，APP會員凡購買「芋圓相思鮮奶茶」1杯，即可免費贈送經典熱銷「碧玉茉莉綠茶」1杯，每人每天可領1張，最高獨享「買6送6」。
⚡️功夫茶：12歲以下小朋友「剪刀、石頭、布」猜拳贏「買1送1」
清明連假4/1～4/5連5天，12歲以下小朋友到功夫茶門市，和店員猜拳「剪刀、石頭、布」，贏得遊戲即可獲得購買「黑糖波霸純鮮奶(L)」送「百香羅勒子(L)」的買1送1優惠。
⚡️TPLUS茶加：說通關密語「買1送1」
清明連假前，「TPLUS茶加」推出3款咀嚼系手搖飲新品「凍感陽光鮮柳綠」、「椰果咬咬鮮柳綠」、「陽光普照鮮柳綠」；即日起至4/5到，到店說出通關密語「我要凍感陽光鮮柳綠買1送1」，即可享優惠。
⚡️MO-MO-PARADISE壽喜燒：12歲以下小朋友「現折44元」
主打日式壽喜燒的MO-MO-PARADISE，4/1～4/5限5天，推出兒童節優惠，只要帶12歲以下小朋友至餐廳用餐，每位兒童用餐「現折44元」。
⚡️王品尬鍋：姓名有四種聲調「ㄍㄨㄛ」字！整桌套餐88折
即日起至4/30，號召全國各地「郭」家人開鍋吃優惠啦！只要姓名裡有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音的朋友，郭、國、果、過通通有，憑身分證、健保卡等相關有效證件到店消費，即可享整桌套餐88折優惠，每桌限用一次。
⚡️天吉屋：點丼飯或定食，招待兒童「炸蝦玉子小天丼」
獲「日本天丼金賞獎」肯定的天吉屋，4/1～4/5限5天，成人點購天丼／雙品／御膳／定食系列任一餐點，即免費招待兒童「炸蝦玉子小天丼」乙份。
⚡️BELLINI Pasta Pasta：義大利麵「買大送小」
東京風義大利料理品牌BELLINI Pasta Pasta與義式品牌MOLINO，4/1～4/5限5天，只要大人點任一口味義大利麵，就送兒童「同口味小份義大利麵」乙份。
⚡️豆府餐飲：9大品牌「炸雞買1送1」！4/4國小生憑100分考卷免費喝飲料
韓式餐飲集團「豆府餐飲」，4/3～4/5限3天推出清明兒童連假優惠，號召旗下「9大品牌炸雞買1送1」！涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家、釜山宗家、韓姜熙的小廚房，只要單點任一份炸雞，刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼結帳，4/10當日可獲得「免費炸雞電子兌換券」乙張。
主打銅盤烤肉吃到飽的「銅盤」，則推出兩人同行，贈「免費升級韓式炸雞吃到飽」電子兌換券乙張。而「飛機河粉」、「阿達師五星麵舖」2個品牌，凡點購主餐就送「越南炸雞」、「椒麻口水雞」料理兌換券。4/4兒童節當日，涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家4大品牌還加碼，國小生憑100分考卷到全台門市用餐，即可「免費請喝飲料一杯」。