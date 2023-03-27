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Mister Donut「甜甜圈10入299元」　爽吃10天到清明連假

▲Mister Donut統一多拿滋3/27～4/5驚喜推出「甜甜圈10入299元」！最新聯名一〇八抹茶茶廊的「抹茶祭典甜甜圈」也可享優惠，連續爽吃10天到清明連假4/5。更全新上市Q萌的「雪兔寶寶」甜甜圈。（圖／記者蕭涵云攝、Mister Donut提供）
▲Mister Donut統一多拿滋3/27～4/5驚喜推出「甜甜圈10入299元」！最新聯名一〇八抹茶茶廊的「抹茶祭典甜甜圈」也可享優惠，連續爽吃10天到清明連假4/5。更全新上市Q萌的「雪兔寶寶」甜甜圈。（圖／記者蕭涵云攝、Mister Donut提供）

記者蕭涵云/綜合報導

Mister Donut又來送優惠！統一多拿滋驚喜宣布今（27）日起「甜甜圈10入299元」！平均一顆甜甜圈不用30元，而且最新聯名一〇八抹茶茶廊的「抹茶祭典甜甜圈」也可享優惠，連續爽吃10天到清明連假4/5。還全新上市Q萌的「雪兔寶寶」甜甜圈，可愛到不行。

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即將迎接連續假期，Mister Donut奉上長達10天的甜甜圈優惠！3/27～4/5連續10天，購買任選10入甜甜圈即可享299元優惠！換算下來平均一顆甜甜圈30元有找，而且最新「抹茶祭典甜甜圈」也可享優惠，品嚐一〇八抹茶茶廊的濃郁抹茶就趁現在。提醒大家，活動限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本活動。商品種類數量以各門市實際可販售情形為準，售完為止。

更全新上市Q萌新品「雪兔寶寶」甜甜圈，將人氣小波堤圈裹上清爽的優格可可沾醬，再裝飾上鮮紅的眼睛及特色的藍色及粉色耳朵，還裝進專屬設計的兔子造型盒裡，是大人小孩都難擋的心臟爆擊。

另外，85度C則再度獨家取得韓國動畫卡通《救援小英雄》授權，再度把兒童界偶像明星，救援小隊出任務的主角們都變成超可愛蛋糕！全台限量販售3款波力車子公仔造型蛋糕，整模造型蛋糕「閃亮波力」，吃完後還可把特別設計的波力整模蛋糕紙盒，DIY變成實用的波力警車置物盒；以及「棒棒糖波力」、「棉花糖羅伊」2款小蛋糕，一起寵愛小孩。

▲抹茶控瘋掉！Mister Donut再次攜手北海道「一〇八抹茶茶廊」，打造抹茶與焙茶共9款甜甜圈祭典，不只首次登場「軟糯生波堤」，還把甜甜圈打造成「大判燒」吃得到整顆蕨餅，明3/21開賣祭出「買6送3」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Mister Donut再次攜手北海道「一〇八抹茶茶廊」，打造抹茶與焙茶共9款甜甜圈祭典。（圖／記者蕭涵云攝）
▲ Mister Donut連假優惠，3/27～4/5「甜甜圈10入299元」。（圖／Mister Donut提供）
▲ Mister Donut連假優惠，3/27～4/5「甜甜圈10入299元」。（圖／Mister Donut提供）
▲「閃亮波力」整模造型蛋糕售價720元，「救援小英雄-棒棒糖波力」售價78元，「救援小英雄-棉花糖羅伊」售價78元。（圖／85度C提供）
▲「閃亮波力」整模造型蛋糕售價720元，「救援小英雄-棒棒糖波力」售價78元，「救援小英雄-棉花糖羅伊」售價78元。（圖／85度C提供）

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