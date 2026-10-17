中度颱風「薔琵」持續西進，暴風圈侵襲機率出爐！中央氣象署公布「120小時暴風侵襲機率」，全台本島各縣市機率全面破 1 成，全島皆受威脅。其中東部與離島首當其衝，蘭嶼高達 20%、綠島 18%、台東 16%；且氣象署預估薔琵最快明（18）日凌晨轉為強烈颱風、半徑擴大至 280 公里，下週需嚴密戒備。
薔琵轉中颱！最新路徑往西衝 吳德榮示警：恐成大型強颱直撲台灣
🟡明凌晨直上強颱！暴風半徑擴張達280公里
根據氣象署最新發布的「颱風強度演變色標圖」顯示，目前為中度颱風的薔琵，其代表強度的黃色色條，將在明（18）日凌晨 02 時正式轉為代表「強烈颱風」的紅色色條。屆時其近中心最大風速將飆上每秒 51 公尺以上，七級風暴風半徑更將隨之擴張至 280 公里，這股巔峰狀態預計維持長達 4 至 5 天，成為名副其實的大型強颱。
🟡蘭嶼綠島最高飆兩成！花東與恆春首當其衝
隨著暴風圈範圍急遽擴大，氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，全台受威脅程度全面攀升。其中，位處迎風面前線的東台灣與東南離島機率最高，蘭嶼以 20% 高居全台之冠，綠島 18% 緊追在後，台東縣本島亦達 16%、花蓮縣 15%，恆春半島 14%、屏東縣與宜蘭縣也分別達 13%，為目前首波重點示警熱區。
🟡全台本島機率破一成！中南部與雙北皆入列
值得注意的是，隨著各國模式與官方路徑逐漸向西修正，西半部本島各縣市的暴風圈侵襲機率也全數站上 10% 大關。中南部包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市與高雄市，侵襲機率全數來到 12%；北部都會區的台北市、新北市與苗栗縣為 11%，基隆市、桃園市、新竹縣市則為 10%。離島方面，澎湖縣 9%、金門縣 5%、連江縣 4%，全島皆已被納入暴風侵襲潛勢警戒視野。民眾應利用週末秋老虎好天氣，提早檢視各項防颱準備。
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🟡明凌晨直上強颱！暴風半徑擴張達280公里
根據氣象署最新發布的「颱風強度演變色標圖」顯示，目前為中度颱風的薔琵，其代表強度的黃色色條，將在明（18）日凌晨 02 時正式轉為代表「強烈颱風」的紅色色條。屆時其近中心最大風速將飆上每秒 51 公尺以上，七級風暴風半徑更將隨之擴張至 280 公里，這股巔峰狀態預計維持長達 4 至 5 天，成為名副其實的大型強颱。
隨著暴風圈範圍急遽擴大，氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，全台受威脅程度全面攀升。其中，位處迎風面前線的東台灣與東南離島機率最高，蘭嶼以 20% 高居全台之冠，綠島 18% 緊追在後，台東縣本島亦達 16%、花蓮縣 15%，恆春半島 14%、屏東縣與宜蘭縣也分別達 13%，為目前首波重點示警熱區。
🟡全台本島機率破一成！中南部與雙北皆入列
值得注意的是，隨著各國模式與官方路徑逐漸向西修正，西半部本島各縣市的暴風圈侵襲機率也全數站上 10% 大關。中南部包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市與高雄市，侵襲機率全數來到 12%；北部都會區的台北市、新北市與苗栗縣為 11%，基隆市、桃園市、新竹縣市則為 10%。離島方面，澎湖縣 9%、金門縣 5%、連江縣 4%，全島皆已被納入暴風侵襲潛勢警戒視野。民眾應利用週末秋老虎好天氣，提早檢視各項防颱準備。