今年第 29 號颱風「薔琵」（國際命名：CHAMPI）今（17）晨正式增強為中度颱風，最新路徑更出現驚人逆轉「一路往西衝」！氣象專家吳德榮示警，最新歐洲模式模擬顯示，原先向北大迴轉的路徑數量銳減，大多直接撲向台灣；且薔琵未來將繼續爆發，恐成為超級聖嬰年的「大型強颱」，對台威脅大幅飆升，全台民眾絕不可掉以輕心。
🟡薔琵轉中度颱風！恐成超級聖嬰年大型強颱
中央氣象署指出，今年第 29 號颱風「薔琵」已於今晨 2 時增強為中度颱風，中心位於關島東方海面，以時速 26 公里向西北西推進，中心氣壓 965 百帕、近中心風速每秒 35 公尺。氣象署預報顯示，薔琵發展條件極佳，最快明日中心氣壓將驟降至 910 百帕、風速達每秒 55 公尺跨入強颱門檻，七級風暴風半徑擴大至 280 公里。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮直言，在超級聖嬰年背景下，薔琵將持續增強為極具威脅的「大型強颱」。
🟡歐洲模式路徑大幅西修！大迴轉減少恐撲台
除了強度快速爆發，颱風最新預測路徑更引發高度警惕。吳德榮在「洩天機教室」專欄分析，最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，5 天後的行徑已出現大幅調整，原先預期向北大迴轉的路徑數量銳減，模擬路徑大多轉向西北西「直撲台灣」而來。吳德榮提醒，雖然薔琵在接近台灣過程中強度可能略降，但對台威脅已大幅提高，絕不可小覷；不過 5 天後的預報不確定性仍大，模式還會持續修正，需密切觀察。
🟡週末秋老虎晴朗炎熱！下週三東北季風轉雨
在颱風接近前，今日至下週二（20 日）全台受「秋老虎」籠罩，西半部晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨。白天各地偏熱，北部高溫 34 度、中部 35 度、南部上看 36 度，東部約 34 度；清晨受輻射冷卻影響，新竹關西今晨降至 19.8 度，日夜溫差逾 10 度。下週三至週五（21 至 23 日）東北季風增強，迎風面轉雨降溫。民眾應把握週末好天氣，並密切鎖定最新颱風動態。
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中央氣象署指出，今年第 29 號颱風「薔琵」已於今晨 2 時增強為中度颱風，中心位於關島東方海面，以時速 26 公里向西北西推進，中心氣壓 965 百帕、近中心風速每秒 35 公尺。氣象署預報顯示，薔琵發展條件極佳，最快明日中心氣壓將驟降至 910 百帕、風速達每秒 55 公尺跨入強颱門檻，七級風暴風半徑擴大至 280 公里。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮直言，在超級聖嬰年背景下，薔琵將持續增強為極具威脅的「大型強颱」。
除了強度快速爆發，颱風最新預測路徑更引發高度警惕。吳德榮在「洩天機教室」專欄分析，最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，5 天後的行徑已出現大幅調整，原先預期向北大迴轉的路徑數量銳減，模擬路徑大多轉向西北西「直撲台灣」而來。吳德榮提醒，雖然薔琵在接近台灣過程中強度可能略降，但對台威脅已大幅提高，絕不可小覷；不過 5 天後的預報不確定性仍大，模式還會持續修正，需密切觀察。
🟡週末秋老虎晴朗炎熱！下週三東北季風轉雨
在颱風接近前，今日至下週二（20 日）全台受「秋老虎」籠罩，西半部晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨。白天各地偏熱，北部高溫 34 度、中部 35 度、南部上看 36 度，東部約 34 度；清晨受輻射冷卻影響，新竹關西今晨降至 19.8 度，日夜溫差逾 10 度。下週三至週五（21 至 23 日）東北季風增強，迎風面轉雨降溫。民眾應把握週末好天氣，並密切鎖定最新颱風動態。