肯德基祭出「炸雞香香餐」399元　近半價爽吃雞塊、蛋撻

漢堡王4款買1送1　華堡日送小華堡、加抽北海道雙人機票

▲漢堡王爽吃4款「買1送1」，4月華堡日再抽北海道雙人來回機票、Switch等大獎。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王爽吃4款「買1送1」，4月華堡日再抽北海道雙人來回機票、Switch等大獎。（圖／漢堡王提供）

記者蕭涵云/綜合報導

響應普發6000現金，漢堡王靠「江湖救急優惠券」爽吃4款「買1送1」，4月華堡日不只「買餐送堡」，還加碼再抽北海道雙人來回機票、MacBook Air筆記型電腦、Nintendo Switch等大獎。SUBWAY則於4/12～6/13推出「星絕配」香辣坦都里雞堡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢堡王4月華堡日攜手百事可樂狂歡，加碼人人「堡贈」有獎回饋活動，4/15～4/18於官網預購華堡系列套餐，輸碼「LOVEBK」並指定4/19取餐；或是4/19於門市臨櫃購買華堡系列套餐，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播，也可獲得小華堡乙顆加限量刮刮卡，（刮刮卡數量有限送完為止）。

▲漢堡王4月華堡日，除了贈送原味小華堡乙顆，還加碼刮刮卡乙張。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王4月華堡日，除了贈送原味小華堡乙顆，還加碼刮刮卡乙張。（圖／台灣漢堡王提供）
這波活動「堡贈」人人有獎，獎項包含北海道雙人來回機票、MacBook Air筆記型電腦、Nintendo Switch等大獎，還有NIVEA純萃保養身體水凝乳(天然有機燕麥 350ml)、百事可樂抱枕、漢堡王官網中薯兌換劵、漢堡王門市小杯百事可樂等好禮。而且4/14～4/18於粉專指定貼文完成留言，加碼再抽「小華堡兌換券」乙張。

▲漢堡王4月華堡日攜手百事可樂加碼狂歡，首獎抽北海道雙人來回機票！人人「堡贈」有獎。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王4月華堡日攜手百事可樂加碼狂歡，首獎抽北海道雙人來回機票！人人「堡贈」有獎。（圖／台灣漢堡王提供）
而SUBWAY則推出嶄新的點餐模式「星絕配」，顛覆原有點餐方式，只需指定潛艇堡口味，即可品嚐新鮮現做的黃金比例、正宗秘製推薦潛艇堡。首波4/12～6/13主打異國風味「香辣坦都里雞堡」。與以往先烤麵包及起司的做法不同，SUBWAY「香辣坦都里雞堡」，將印度坦都里風味的辣味香料拌雞柳條，先與洋蔥、青椒及雙份切片起司一起烘烤，出爐後再搭配爽脆生菜、鄉村醬及美乃滋堆疊出溫潤辣感；嗜辣的朋友可搭配墨西哥西南醬超夠味。

▲SUBWAY香辣坦都里雞堡「星絕配」組129元，並享有額外16oz飲料，限量供應，售完為止。（圖／SUBWAY提供）
▲SUBWAY香辣坦都里雞堡「星絕配」組129元，並享有額外16oz飲料，限量供應，售完為止。（圖／SUBWAY提供）

肯德基7吋巨蛋撻開賣　拿坡里「2公斤腿排桶」599元剩1天

CoCo奶蓋紅茶「第2杯5元」　Mr.Wish每週五「第2杯6折」

暑假出國玩！每人最低2萬、小孩現折1萬　樂園、海島最夯

泰國潑水節！帕泰家冬蔭功海鮮湯免費喝　1招再送4U2腮紅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀