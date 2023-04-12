漢堡王4款買1送1 華堡日送小華堡、加抽北海道雙人機票
響應普發6000現金，漢堡王靠「江湖救急優惠券」爽吃4款「買1送1」，4月華堡日不只「買餐送堡」，還加碼再抽北海道雙人來回機票、MacBook Air筆記型電腦、Nintendo Switch等大獎。SUBWAY則於4/12～6/13推出「星絕配」香辣坦都里雞堡。
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王4月華堡日攜手百事可樂狂歡，加碼人人「堡贈」有獎回饋活動，4/15～4/18於官網預購華堡系列套餐，輸碼「LOVEBK」並指定4/19取餐；或是4/19於門市臨櫃購買華堡系列套餐，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播，也可獲得小華堡乙顆加限量刮刮卡，（刮刮卡數量有限送完為止）。
這波活動「堡贈」人人有獎，獎項包含北海道雙人來回機票、MacBook Air筆記型電腦、Nintendo Switch等大獎，還有NIVEA純萃保養身體水凝乳(天然有機燕麥 350ml)、百事可樂抱枕、漢堡王官網中薯兌換劵、漢堡王門市小杯百事可樂等好禮。而且4/14～4/18於粉專指定貼文完成留言，加碼再抽「小華堡兌換券」乙張。
而SUBWAY則推出嶄新的點餐模式「星絕配」，顛覆原有點餐方式，只需指定潛艇堡口味，即可品嚐新鮮現做的黃金比例、正宗秘製推薦潛艇堡。首波4/12～6/13主打異國風味「香辣坦都里雞堡」。與以往先烤麵包及起司的做法不同，SUBWAY「香辣坦都里雞堡」，將印度坦都里風味的辣味香料拌雞柳條，先與洋蔥、青椒及雙份切片起司一起烘烤，出爐後再搭配爽脆生菜、鄉村醬及美乃滋堆疊出溫潤辣感；嗜辣的朋友可搭配墨西哥西南醬超夠味。