獨／佛心降價！漢堡王5款漢堡「調降10元」 早餐換菜單
萬物齊漲的年代，竟然有降價消息！漢堡王宣布4/2起，早餐有5款漢堡通通「調降10元」。原來是早餐新菜單「華頌堡」即將要消失，於4/2調整為無添加防腐劑的「芝麻麵包」，包括花生香豬蛋華頌、火腿培根蛋華頌、華鱈魚華頌、經典脆雞華頌、花生蔬菜蛋華頌，都將進行調整而降價，引來粉絲讚爆。別忘記即日起還有最新「江湖救急優惠券」，爽吃買1送1餐點、現省1999元！
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王最新釋出「江湖救急優惠券」，爽吃65天美食折扣、現省1999元！脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球共4款美味「買1送1」，雞塊更是等於「買4送4」；8種銅板點心優惠通通百元有找；個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起。
漢堡王4/2起將早餐華頌堡調整為「香綿口感之無添加防腐劑芝麻麵包」，並同步進行降價回饋。喜愛華頌堡的民眾，記得把握4/2前開吃；4/2起改為芝麻麵包後，早餐就降點直接「省10元」，單點花生香豬蛋堡、華鱈魚蛋堡、經典脆雞蛋堡皆為69元，火腿培根蛋堡59元，花生蔬菜蛋堡則為49元；也新增莫札瑞拉起司豬堡新品單點50元。
據了解，採椰子油製作的「華頌堡」，有人就愛外層酥脆、內層鬆軟的口感；但因整體帶有椰奶香，可能某些消費者便有點吃不慣。漢堡王全新以無添加防腐劑的香綿「芝麻麵包」，取代「華頌堡」，調整菜單內容因而調降產品售價。從去年起再度受漲價潮影響的消費者，紛紛給出肯定，在粉專留言「萬物齊漲難得看到降價」，「居然是降價！讚一個」，直說「會降價就吃爆」。
另外，麥當勞最新「麥當勞歡樂送」網路訂餐優惠，只要輸入「10NUG」，訂單消費滿38元起，可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，其中麥克鷄塊「買10送10」優惠重出江湖！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。