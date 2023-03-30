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獨／佛心降價！漢堡王5款漢堡「調降10元」　早餐換菜單

▲漢堡王4/2起，將「華頌堡」調整為「芝麻麵包」，因此，影響早餐5款漢堡通通佛心「調降10元」，引來粉絲讚爆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王4/2起，將「華頌堡」調整為「芝麻麵包」，因此，影響早餐5款漢堡通通佛心「調降10元」，引來粉絲讚爆。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

萬物齊漲的年代，竟然有降價消息！漢堡王宣布4/2起，早餐有5款漢堡通通「調降10元」。原來是早餐新菜單「華頌堡」即將要消失，於4/2調整為無添加防腐劑的「芝麻麵包」，包括花生香豬蛋華頌、火腿培根蛋華頌、華鱈魚華頌、經典脆雞華頌、花生蔬菜蛋華頌，都將進行調整而降價，引來粉絲讚爆。別忘記即日起還有最新「江湖救急優惠券」，爽吃買1送1餐點、現省1999元！

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▲漢堡王「早餐就降點」5款漢堡通通調降10元。（圖／翻攝自漢堡王FB）
▲漢堡王「早餐就降點」5款漢堡通通調降10元。（圖／翻攝自漢堡王FB）
漢堡王4/2起將早餐華頌堡調整為「香綿口感之無添加防腐劑芝麻麵包」，並同步進行降價回饋。喜愛華頌堡的民眾，記得把握4/2前開吃；4/2起改為芝麻麵包後，早餐就降點直接「省10元」，單點花生香豬蛋堡、華鱈魚蛋堡、經典脆雞蛋堡皆為69元，火腿培根蛋堡59元，花生蔬菜蛋堡則為49元；也新增莫札瑞拉起司豬堡新品單點50元。

▲漢堡王最新「江湖救急優惠券 」快收藏。（圖／台灣漢堡王提供）
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據了解，採椰子油製作的「華頌堡」，有人就愛外層酥脆、內層鬆軟的口感；但因整體帶有椰奶香，可能某些消費者便有點吃不慣。漢堡王全新以無添加防腐劑的香綿「芝麻麵包」，取代「華頌堡」，調整菜單內容因而調降產品售價。從去年起再度受漲價潮影響的消費者，紛紛給出肯定，在粉專留言「萬物齊漲難得看到降價」，「居然是降價！讚一個」，直說「會降價就吃爆」。

▲麥當勞推出「1+1星級點」加入新菜單，遭網友熱議「1+1=$50 銅板輕鬆點」會因此下架，還被稱是「走入歷史的前兆」。對此，麥當勞直球回應，「1+1=50餐組目前並沒有下市規畫」。（圖／記者蕭涵云攝）
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