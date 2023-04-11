肯德基祭出「炸雞香香餐」399元 近半價爽吃雞塊、蛋撻
肯德基不只今天開賣「7吋超巨蛋撻」，還祭出「炸雞香香餐」超划算優惠，4/11～4/16限6天，優惠代碼「 46733」，爽吃「2炸雞＋4上校雞塊＋大份香酥脆薯＋6蛋撻＋2中可」只要399元！一次吃超飽還能現賺300元。另外，必勝客即日起至4/28，則推出平日限定「個人專屬4爽餐」，「比薩+烤雞+甜點+飲料」只要149元。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基聯手饒舌團體頑童MJ116 成員大淵MUTA，一起打造炸雞靈魂CRUNCH「咔啦曠曲」，祭出優惠活動約大家一起吃雞。4/11～4/16限6天，限時推出「 46733炸雞香香餐」，咔啦脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(大) ＋原味蛋撻禮盒 x 1＋可樂(中) x 2，只要優惠價399元（原價699元），下殺超低折扣57折，現賺300元。
即日起至4/17挑戰「咔啦曠曲接力唱」，在肯德基FB《咔啦曠曲》MV貼文留言處，上傳《咔啦曠曲》自唱影片，或在IG上傳與大淵混搭接唱的reels影片，就有機會贏得萬元潮禮，價值18,000元的藍芽音響、狂饗桶兌換券及吮指雙雞XL超豪肯套餐等禮物。
另外，必勝客即日起至4/28，則推出平日限定「個人專屬4爽餐」，一次享受「比薩+烤雞+甜點+飲料」只要優惠價149元；還加碼推出Hot燒送「買小送小」限時免運費。達美樂則推出「蒜香白醬鮭魚大披薩」平日外帶特價199元。