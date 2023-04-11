肯德基7吋巨蛋撻開賣 拿坡里「2公斤腿排桶」599元剩1天
肯德基K-Dessert獨家限定「7吋超巨蛋撻」今（11）線上開賣，搶先爽吃生日蛋糕，或提前慶祝母親節都很有料。拿坡里「2公斤腿排桶」特價599元，今天則是優惠最後1天，整桶都是雞腿排，腿控們也不要錯過了！
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基4/11 K-Dessert雲端甜點店上線，首波獨家限定把大家都愛的蛋撻超大了，「7吋超巨蛋撻」的浮誇尺寸，轟動全網！買就送夢幻慶生組合，插上愛心蠟燭一秒變身生日蛋糕，還貼心附上粉色刀叉和小花造型點心盤，儀式感都幫大家準備好了！
一刀切開「7吋巨無霸蛋撻」，爽脆163層手工酥脆撻殼啪啦作響，還看得到滿滿濃郁的香滑奶蛋內餡，連美食水水千千都搶先開箱輕鬆吃光光，還掛保證跟原尺寸一樣好吃不膩。
K-Dessert同時復刻雲朵系列蛋撻，包括芋見雲朵蛋撻、抹茶雲朵蛋撻、可可雲朵蛋撻及熱銷的黑糖珍奶蛋撻等，可以任選一盒2入或6入，自由搭配成綜合口味。還有首次亮相的蜂蜜淋醬一口小鬆餅；以及草莓冰淇淋大福、吉拿棒、爆漿流金芋泥球等點心，現在通通都能吃得到。
提醒大家，肯德基各款點心，都能透過官網、「PK雙饗卡APP」線上訂購外送或預訂快取。但「7吋巨無霸蛋撻」僅開放肯德基訂餐中心02-4128-000電話訂購，須至少前一天預購；僅永和中正店、台中五權店提供獨家服務，外送或自行取餐每日18:00-20:00；每間店每日僅限量供應6份。
另外，拿坡里「2公斤腿排桶」優惠只到今天，拿坡里披薩.炸雞與拿坡里炸雞專賣店一起同步，4/11前快閃推出「2公斤腿排桶」超值特價599元，整桶都是雞腿排、整整重達2公斤，腿控們把握今天趕快吃起來。