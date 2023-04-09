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壽司郎鮭魚「3貫60元」　5款均一價40元！滿500送安妮亞

▲壽司郎4/12起大推6款滿載而鮭，最受歡迎的鮭魚「3貫60元」回來了，另外5款時不知鮭、炙烤半生鮭魚、蘋果飛魚卵鮭魚腹等都是均一價40元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎4/12起大推6款滿載而鮭，最受歡迎的鮭魚「3貫60元」回來了，另外5款時不知鮭、炙烤半生鮭魚、蘋果飛魚卵鮭魚腹等都是均一價40元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

鮭魚控出動啦！壽司郎4/12起大推6款滿載而鮭，最受歡迎的鮭魚「3貫60元」回來了，另外5款鮭魚都是均一價40元，包括時不知鮭、炙烤半生鮭魚、蘋果飛魚卵鮭魚腹、洋蔥羅勒煙燻鮭魚、日式醃蘿蔔鮭魚軍艦，鐵粉忍不住留言「好想鮭一下」、「歡迎『鮭』來！」通通準備衝一波。

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壽司郎4/12起將推出鮭魚祭「滿載而鮭」，鎖定最受國人熱愛的鮭魚系列，要讓大家吃個痛快！每次看到必拿的「鮭魚3貫60元」，還有香氣十足的「炙烤半生鮭魚」、「時不知鮭」；喜歡豐富調味的朋友，則可選吃「蘋果飛魚卵鮭魚腹」、「洋蔥羅勒煙燻鮭魚」、「日式醃蘿蔔鮭魚軍艦」，更棒的是，這5款還通通均一價40元就能吃到。

▲不少鮭魚控衝著「鮭魚3貫40元」超佛心價格，已經嗆聲要來個「鮭魚吃到飽」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「鮭魚3貫40元」佛心價格，再度回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
同步登場的生魚片壽司，還有北海道產櫻鱒、⁣醃漬胡麻烏魚、鰆魚腹、深海鮋魚天婦羅、魷魚腳天婦羅，也都只要40元。堪稱有甜點店實力的壽司郎，還祭出堅果生巧克力慕斯蛋糕及葡萄雪酪寵客。

▲壽司郎鮭魚祭「滿載而鮭」4/12起開吃。（圖／翻攝自壽司郎FB）
▲壽司郎鮭魚祭「滿載而鮭」4/12起開吃。（圖／翻攝自壽司郎FB）
而且現在正有台灣壽司郎獨家聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》活動，單筆消費滿500元即贈送限定週邊商品，第2波4/6(四)起換「間諜家家酒 A5 筆記本」、第3波則於4/26(三)起換「間諜家家酒 冷水杯」。

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▲台灣壽司郎獨家聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，消費滿500元就送安妮亞。（圖／台灣壽司郎提供）
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▲和牛涮首創每週一限時「1小時吃到飽半價」優惠。（圖／王品集團提供）
▲和牛涮現點現做的炙燒和牛握壽司，很受消費者喜愛。（圖／王品集團提供）
▲王品和牛涮首創每週一午餐限時60分鐘「吃到飽半價」優惠，極上和牛套餐只要399元；平日下午茶則無痛延長3小時不加價，爽吃到5月底。（圖／王品集團提供）
▲王品和牛涮首創每週一午餐限時60分鐘「吃到飽半價」優惠，極上和牛套餐只要399元；平日下午茶則無痛延長3小時不加價，爽吃到5月底。（圖／王品集團提供）

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