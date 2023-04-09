壽司郎鮭魚「3貫60元」 5款均一價40元！滿500送安妮亞
鮭魚控出動啦！壽司郎4/12起大推6款滿載而鮭，最受歡迎的鮭魚「3貫60元」回來了，另外5款鮭魚都是均一價40元，包括時不知鮭、炙烤半生鮭魚、蘋果飛魚卵鮭魚腹、洋蔥羅勒煙燻鮭魚、日式醃蘿蔔鮭魚軍艦，鐵粉忍不住留言「好想鮭一下」、「歡迎『鮭』來！」通通準備衝一波。
記者蕭涵云/台北報導
壽司郎4/12起將推出鮭魚祭「滿載而鮭」，鎖定最受國人熱愛的鮭魚系列，要讓大家吃個痛快！每次看到必拿的「鮭魚3貫60元」，還有香氣十足的「炙烤半生鮭魚」、「時不知鮭」；喜歡豐富調味的朋友，則可選吃「蘋果飛魚卵鮭魚腹」、「洋蔥羅勒煙燻鮭魚」、「日式醃蘿蔔鮭魚軍艦」，更棒的是，這5款還通通均一價40元就能吃到。
同步登場的生魚片壽司，還有北海道產櫻鱒、醃漬胡麻烏魚、鰆魚腹、深海鮋魚天婦羅、魷魚腳天婦羅，也都只要40元。堪稱有甜點店實力的壽司郎，還祭出堅果生巧克力慕斯蛋糕及葡萄雪酪寵客。
而且現在正有台灣壽司郎獨家聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》活動，單筆消費滿500元即贈送限定週邊商品，第2波4/6(四)起換「間諜家家酒 A5 筆記本」、第3波則於4/26(三)起換「間諜家家酒 冷水杯」。
另外，吃得到炙燒和牛握壽司的王品和牛涮，首創每週一午餐限時60分鐘「吃到飽半價」399元優惠，原價768元的極上和牛套餐，現在5折就能無限享用；平日下午茶則無痛延長3小時不加價，好康更可以一路爽吃到5月底，