獨／安妮亞2天搶光！壽司郎聯名《間諜家家酒》第2波快衝
哇苦哇苦！安妮亞威力太強大！台灣壽司郎獨家聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，單筆消費滿500元即贈送限定週邊商品，3/17起第1波推出3款「夾鏈袋便條組」，有引爆迷因熱潮的「謎之微笑」，竟然只花2天就全部搶完！超多粉絲扼腕到不行，《NOWnews今日新聞》提醒大家，第2波將在清明連假過後的4/6開跑，同樣花500元就能換「間諜家家酒 A5 筆記本」，一共有4款；還有第3波「間諜家家酒冷水杯」，絕對不能再錯過啊。
記者蕭涵云/台北報導
台灣壽司郎獨家聯名霸權動畫作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，3/17(五)起全台登場《SPY×FAMILY 間諜家家酒》限定週邊商品，3個波段分別推出「夾鏈袋便條組」、「A5筆記本」及「可愛冷水杯」，只要花500元起就能擁有；而且店內還有帥氣洛伊德、美麗約兒及可愛的安妮亞陪吃，難怪引爆粉絲搶換一空。
台灣壽司郎聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，第1波3/17起兌換引爆迷因熱潮的「謎之微笑」的「夾鏈袋便條組」，竟然北部只花1.5天就換完、中南部也是2天就搶光！哇苦哇苦～安妮亞有夠受歡迎。《NOWnews今日新聞》幫大家整理，最後2波「間諜家家酒 A5 筆記本」、「間諜家家酒冷水杯」的搶貨攻略。
第2波：4/6(四) 起換「間諜家家酒 A5 筆記本」乙本
於壽司郎店內單筆消費滿 500 元以上，即可獲得「間諜家家酒 A5 筆記本」乙本。全台店鋪 4 款共 39,800 本，隨機發送恕不挑款。數量有限送完為止。
第3波：4/26(三) 起換「間諜家家酒 冷水杯」乙個
於壽司郎店內單筆消費滿 1,200 元以上，即可獲得 間諜家家酒 冷水杯 乙個。全台店鋪 1 款共 9,900 個，隨機發送恕不挑款。數量有限送完為止。
另外，台灣必勝客不只開賣「放空比薩」，以沒有內餡的「零傷害披薩」轟動全網。現在正聯名世界冒險RPG《原神》，特別回歸「一公尺派對巨飽盒」，不只打造限量《原神尋珍之旅》聯名包裝，送出總共11項好物《尋珍之旅珍藏大禮包》，而且派對參與者人人有獎。鐵粉們還可以到敦化餐廳店，朝聖首次打造的《原神》主題餐廳店「尋珍之旅樂園」，直接在店內重現「提瓦特」經典場景。