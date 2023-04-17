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新限溫令來了！餐廳冷氣低於22度要罰　眾憂吃火鍋燒烤先熱死

▲能源局新版限溫令來了，消費者質疑在「桌上有火」的餐廳吃飯會太熱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲能源局新版限溫令來了，消費者質疑在「桌上有火」的餐廳吃飯會太熱。（圖／記者蕭涵云攝）

記者李惠婷/綜合報導

新版限溫令來了！經濟部2014年訂定國內20類場所，室內冷氣溫度不得低於攝氏26度，但餐廳於用餐時段享免限溫，實施多年後，能源局認為還有改善空間，於是推出新版本，餐廳、美食街冷氣溫度改控制在22至24度之間，但不再有免限溫時段。此政策引起網友一陣譁然，兩派人士各有想法，有人點出關鍵，表示多數情況冷氣溫度和實際室內溫度相差頗大，認為該政策還需精進。

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能源局祭出新版「限溫令」，規定冷氣溫度需控制在23正負1度之間，故低於22度開罰，稽查人員檢查到時會先給予改正機會，業者若屢勸不改才會真正開罰。今（17）日將召開「2023年冷氣適溫運動宣示大會」，首波包含晶華酒店、六福萬怡酒店、麥當勞、三商巧福等32個品牌，共1300多家門市支持，試辦期預計到明年底止。

▲夜市小吃「師園」蒜味鹽酥雞，和主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，2/8～3/31聯手打造蒜你狠「爆炒鹽酥雞石頭鍋」及 辣個鍋「麻辣鍋尬鹽酥雞」；活動期間消費任一鍋物，可以49元優惠價加購「師園鹽酥雞」。Mr.Wish鮮果茶玩家也與這一鍋皇室秘藏鍋物，聯名推出「辣辣檸檬綠」與「辣芝芝烏龍」2款麻辣鍋手搖飲，嗜辣控可挑戰「加辣」版本。（圖／記者蕭涵云攝）
▲能源局祭出新版「限溫令」，餐廳、美食街冷氣溫度需控制在23正負1度之間。（圖／記者蕭涵云攝）
消息傳出引發PTT鄉民熱議，部分人相當支持此政策「我支持，因為真的太冷了不舒服」、「23度已經很冷了你怎麼不想想非洲窮苦小孩」、「對手腳冰冷、夏天都沒吹冷氣的人而言這是很棒的政策。一堆地方冷氣開太強加上一種冷氣機沒清的深層霉味，真的很痛苦」。

反對派則認為「餐廳23度說真的不夠，人多又熱，如果是吃義大利麵這種的可能還好，火鍋、燒烤、熱炒這種桌子上有火的23度真的完全不夠用」、「今天如果你只限制公部門就算了，還可以說節省政府開支，管人家私人營業場所冷氣費要怎麼花？事實上難道不就缺電？」，有人更喊話「節約成本了，請餐廳降價」。

不少人直指「冷氣溫度」和「實際室內溫度」相差甚大，會受機型新舊、當時環境和人潮多寡等因素影響，認為該政策還有許多待完善的空間，「之前去圖書館開28度，實際看溫度計是30。餐廳23度加上有油鍋熱食，實際應該26、27吧」、「真23度也夠冷了，把測溫點改到用餐區、增加對流，很多改善能做的」、「問題就在於，每家都限制只能開23度，但其實很多賣吃的，通風不良加上冷氣懶，東西煮下去加室外溫度，23度絕對不冷」。

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