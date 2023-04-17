新限溫令來了！餐廳冷氣低於22度要罰 眾憂吃火鍋燒烤先熱死
新版限溫令來了！經濟部2014年訂定國內20類場所，室內冷氣溫度不得低於攝氏26度，但餐廳於用餐時段享免限溫，實施多年後，能源局認為還有改善空間，於是推出新版本，餐廳、美食街冷氣溫度改控制在22至24度之間，但不再有免限溫時段。此政策引起網友一陣譁然，兩派人士各有想法，有人點出關鍵，表示多數情況冷氣溫度和實際室內溫度相差頗大，認為該政策還需精進。
記者李惠婷/綜合報導
能源局祭出新版「限溫令」，規定冷氣溫度需控制在23正負1度之間，故低於22度開罰，稽查人員檢查到時會先給予改正機會，業者若屢勸不改才會真正開罰。今（17）日將召開「2023年冷氣適溫運動宣示大會」，首波包含晶華酒店、六福萬怡酒店、麥當勞、三商巧福等32個品牌，共1300多家門市支持，試辦期預計到明年底止。
消息傳出引發PTT鄉民熱議，部分人相當支持此政策「我支持，因為真的太冷了不舒服」、「23度已經很冷了你怎麼不想想非洲窮苦小孩」、「對手腳冰冷、夏天都沒吹冷氣的人而言這是很棒的政策。一堆地方冷氣開太強加上一種冷氣機沒清的深層霉味，真的很痛苦」。
反對派則認為「餐廳23度說真的不夠，人多又熱，如果是吃義大利麵這種的可能還好，火鍋、燒烤、熱炒這種桌子上有火的23度真的完全不夠用」、「今天如果你只限制公部門就算了，還可以說節省政府開支，管人家私人營業場所冷氣費要怎麼花？事實上難道不就缺電？」，有人更喊話「節約成本了，請餐廳降價」。
不少人直指「冷氣溫度」和「實際室內溫度」相差甚大，會受機型新舊、當時環境和人潮多寡等因素影響，認為該政策還有許多待完善的空間，「之前去圖書館開28度，實際看溫度計是30。餐廳23度加上有油鍋熱食，實際應該26、27吧」、「真23度也夠冷了，把測溫點改到用餐區、增加對流，很多改善能做的」、「問題就在於，每家都限制只能開23度，但其實很多賣吃的，通風不良加上冷氣懶，東西煮下去加室外溫度，23度絕對不冷」。