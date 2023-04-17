王品款待媽媽！身分證對中「玫、瑰、珊、玲」任1字 免費吃龍蝦
母親節必須要慶祝！美食業者幫大家加菜一起款待媽媽，王品牛排每年搶手的「龍蝦尋人」活動回歸，即日起至5/31，只要媽媽出示身分證對中「玫、瑰、珊、玲」任1字，就能免費吃一整隻「法式焗烤龍蝦」。日本橋海鮮丼辻半（TSUJIHAN）推出「日本極上黑鮪季」一次品嚐三種部位的海鮮丼，還有台灣限定帝王蟹及和牛極品火鍋，犒賞家人。
記者蕭涵云/綜合報導
王品牛排每年母親節都會推出「龍蝦尋人」活動犒賞媽媽，即日起至5/31，只要媽媽的名字中有「玫、瑰、珊、玲」任1字，平日到店消費兩客套餐，並出示身分證、健保卡等姓名證件，即免費款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」一份。呼應今年30週年，以往中1字只送半隻龍蝦的規格，今年直接大方加碼無論中1字或中2字，都會免費招待一整隻龍蝦喔！
日本橋海鮮丼辻半應景「日本極上黑鮪季」，打造台灣獨家一丼兩吃的「日本黑鮪珠寶盒」，以及一碗品嚐三種不同黑鮪部位的「海鮮丼」三部曲。適逢母親節，還推出台灣限定帝王蟹及和牛極品火鍋，犒賞寵愛家人。
另外，台北凱達也推出寵愛媽媽優惠活動，5月份入住豪華客房平日每房只要2,999元起、精緻套房平日4,999元起，就贈送價值1,480元「SAWAA」保養組乙盒；旗下百宴自助餐5月份，女性天天「獨享8折」優惠，滿8千再贈母親節蛋糕（價值980元）；5/1～5/14帶媽咪用餐，享「兩人同行媽媽5折」優惠，還加送康乃馨乙朵；5/14飯店驚喜貼心安排職人幫媽媽做肩頸按摩紓壓。