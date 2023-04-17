好天氣剩兩天！週三「雨彈狂轟」熱區出爐　一圖掌握一週天氣

王品款待媽媽！身分證對中「玫、瑰、珊、玲」任1字　免費吃龍蝦

▲母親節美食業者幫大家加菜一起款待媽媽，王品牛排「龍蝦尋人」，對中「玫、瑰、珊、玲」任1字，免費吃一整隻「法式焗烤龍蝦」。（圖／王品集團提供）
▲母親節美食業者幫大家加菜一起款待媽媽，王品牛排「龍蝦尋人」，對中「玫、瑰、珊、玲」任1字，免費吃一整隻「法式焗烤龍蝦」。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

母親節必須要慶祝！美食業者幫大家加菜一起款待媽媽，王品牛排每年搶手的「龍蝦尋人」活動回歸，即日起至5/31，只要媽媽出示身分證對中「玫、瑰、珊、玲」任1字，就能免費吃一整隻「法式焗烤龍蝦」。日本橋海鮮丼辻半（TSUJIHAN）推出「日本極上黑鮪季」一次品嚐三種部位的海鮮丼，還有台灣限定帝王蟹及和牛極品火鍋，犒賞家人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王品牛排每年母親節都會推出「龍蝦尋人」活動犒賞媽媽，即日起至5/31，只要媽媽的名字中有「玫、瑰、珊、玲」任1字，平日到店消費兩客套餐，並出示身分證、健保卡等姓名證件，即免費款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」一份。呼應今年30週年，以往中1字只送半隻龍蝦的規格，今年直接大方加碼無論中1字或中2字，都會免費招待一整隻龍蝦喔！

▲王品牛排全新主餐「王品牛小排佐嫩煎菲力」。（圖／王品集團提供）
▲王品牛排全新主餐「王品牛小排佐嫩煎菲力」。（圖／王品集團提供）
日本橋海鮮丼辻半應景「日本極上黑鮪季」，打造台灣獨家一丼兩吃的「日本黑鮪珠寶盒」，以及一碗品嚐三種不同黑鮪部位的「海鮮丼」三部曲。適逢母親節，還推出台灣限定帝王蟹及和牛極品火鍋，犒賞寵愛家人。

▲日本黑鮪魚油花超美，令人食指大動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本黑鮪魚油花超美，令人食指大動。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，台北凱達也推出寵愛媽媽優惠活動，5月份入住豪華客房平日每房只要2,999元起、精緻套房平日4,999元起，就贈送價值1,480元「SAWAA」保養組乙盒；旗下百宴自助餐5月份，女性天天「獨享8折」優惠，滿8千再贈母親節蛋糕（價值980元）；5/1～5/14帶媽咪用餐，享「兩人同行媽媽5折」優惠，還加送康乃馨乙朵；5/14飯店驚喜貼心安排職人幫媽媽做肩頸按摩紓壓。

▲台北凱達大飯店精緻套房，母親節優惠每日限量5間。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲台北凱達大飯店精緻套房，母親節優惠每日限量5間。（圖／台北凱達大飯店提供）

餐廳限溫23度吃火鍋、燒烤會熱爆？業者反應曝光　王品集團不表態

Monday不Blue！星巴克、伯朗咖啡都「買1送1」　麥當勞那堤也半價

肯德基「海苔肉鬆脆雞」古早味開箱　玫瑰荔枝Q蛋撻聯名卡娜赫拉

週末吃速食！麥當勞雞塊買10送10　肯德基7吋蛋撻這樣訂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀