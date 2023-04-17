好市多「小孩神器」現場價省700！媽媽看傻眼喊快搶：1歲玩到5歲
美式賣場好市多（Costco）一款被稱為「小孩神器」的學齡前玩具，在會員社團引發討論，原來是它的現場價比官網足足少了近700元，而且有4種玩法，讓孩子從1歲玩到5歲，媽媽們大讚：「這麼多學齡玩具，這組最耐用！」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團貼文，「看到這組玩具、這價錢⋯⋯有驚訝到⋯⋯這價位跟網路價差好大！」該款「歡樂學習積木車」現場價只要1000元，官網定價為1699元，不過「偏偏家裡有一組⋯⋯搬不下去」，放棄將它搬回家。
貼文一出引發討論，會員紛紛留言喊買，「好便宜耶～」、「真的要去搬」、「好想買」、「買來當彌月禮物」。不少會員分享說「這麼多的學齡玩具，這組最耐用」、「這組很耐玩…玩了快兩年，電池只換過一次」、「這台超耐玩…不到一歲的時候朋友送的，兒子6歲了，5歲終於把它送走給親戚了」、「買起來備用，這台真的很值得，1歲玩到現在快4歲還在玩，還改裝加後車廂」。
另外不少家長紛紛在留言區出售或是徵求二手積木車。有會員則透露，好市多客服說明，此款積木車其實是季節性商品，目前全台賣場現貨都已賣光，只剩好市多官網通路可以購買。