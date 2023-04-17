口罩解禁首日通勤族仍緊戴！醫曝「4大原因」 5千人給過
全球度過了3年多的疫情生活，指揮中心宣布今（17）日起，台灣開始口罩解禁，大眾運輸工具上就算不戴口罩也能搭乘。《NOWnews今日新聞》今日上午直擊各大捷運、公車站，發現仍有至少9成民眾依舊佩戴著口罩。對此現象，ICU醫師陳志金也歸納出「4大原因」，吸引5千多人按讚表達認同。
記者潘毅/綜合報導
口罩解禁自今（17）日起開始實施，民眾前往公共場所，大眾運輸皆不再強制戴口罩，僅剩下「醫療照護機構」、「救護車」等兩場域仍須佩戴口罩。但政策上路首日，多數的民眾依舊佩戴口罩出門，陳志金醫師則幽默點出4大原因：「出門來不及化妝」、「家裡庫存太多了」、「不想被人家看到Monday Blue」、「因為愛戴，才會受人愛戴」。
許多民眾看完貼文後認同表示「沒化妝的時候口罩真的很好用」、「火車上還是大家都戴著」、「庫存太多+1，現在戴習慣了，出門沒帶怪怪的」、「覺得密閉空間~還是保護自己比較重要啊」、「兒子說：不想刮鬍子」。
但也有一些人表示「我也都沒戴了，戴口罩呼吸真的比較悶，之前戶外室內解禁就都沒戴了，總算等到大眾運輸工具也不用戴，超舒服」、「我戴心安的，但有時候走著太熱⋯就脫了」、「沒有戴口罩，超開心」、「接下來越來越熱，慢慢不戴的人會越來越多，希望大家慢慢回歸過往生活」。