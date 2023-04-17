關山嶺山「神秘軍盔男」現蹤！山友嚇：當時沒看到 4天後真相曝
近年來台灣掀起登山熱潮，許多民眾閒暇時就會前往各個知名高山接近大自然。不過就有登山客近期在拍攝山上美景時，意外看到隊伍中突然出現一個「神秘軍盔男」，讓他有些驚嚇，因為回憶起當下「沒看到這位人士」，沒想到時隔4天，真相揭曉了。
記者潘毅/綜合報導
一位山友在臉書社團《靠北登山大小事》上張貼出兩張照片，表示當天拍照的友人前往關山嶺山爬山，當時出登山口時拍下了照片，沒想到將照片分享到網路上時，有其他人注意到隊伍中驚然有一個全身灰的「神秘軍盔男」，拍照者也回憶起當時狀況「當時目視並無此人士」，讓當事人開始有些不安，決定請朋友貼出照片詢問「廣大的山友有見過這位？」
而照片曝光後，立刻引發許多登山客議論「覺得是照相機解析的功能問題」、「應該是穿得比較暗沉一點」、「通常這個會是在靈異公社看到的說」、「人的注意力是有選擇性的，如果不是當下注意的觀察物，沒有被認知到其實很正常」。
沒想到貼文發出相隔4天後，這照片中的「神秘軍盔男」本尊女兒意外發現這則貼文，隨即分享當天自家人在現場拍的照片：「拍謝啦！今天才發現此怪異人士是我爸啦哈哈」，還原當天的真相，希望讓拍攝者能安下心來。